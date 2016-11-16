Преподобный Пимен, которого с Афона в Болгарию направил сам Георгий Победоносец

Православная Церковь 16 ноября отмечает день памяти преподобного Пимена Зографского (Софийского).

Преподобный родился около 1540 года в Софии (Болгария), в благочестивой семье и в миру получил имя Павел, так как появился на свет, на праздник апостолов Петра и Павла. С юных лет Павел проявил прилежание в учебе. Его наставником был иеромонах Фома из церкви великомученика Георгия в Софии. Под руководством учителя, Павел изучал Священное Писание, иконопись и церковное пение.

Когда Павлу исполнилось 26 лет, он осиротел. Когда отошел ко Господу его духовный наставник, юноша раздал свое имущество бедным и отправился на Святую Гору Афон. В монашеской республике Павел подвизался в болгарском монастыре Зограф. На Афоне Павел был пострижен в монахи с именем Пимен. Братия полюбила молодого инока, так как Пимен вел смиренную жизнь, исполнял все необходимые послушания и непрестанно молился Господу.

В 30 лет Пимена рукоположили во пресвитера. Он решил стать отшельником и 15 лет подвизался в пещере святого Космы Зографского, где строго следовал посту и молитвенному правилу.

Когда преподобному Пимену исполнилось 55 лет, великомученик Георгий Победоносец явился святому во сне и повелел монаху уйти с Афона и вернуться на территорию Болгарии, чтобы там исполнять пастырское служение и поддерживать народ наставлениями и мудрым словом. Преподобный Пимен не хотел покидать Святую Гору и менять свой образ жизни, но Георгий Победоносец вновь явился монаху и сказал, что Болгария нуждается в духовном наставнике, который бы защищал православие и восстанавливал разрушенные храмы. Получив благословение духовника, преподобный попрощался с иноками и покинул Афон вместе со своим учеником.

В те времена, когда святой Пимен прибыл в Болгарию, эта территория находилась под игом османской империи. Люди встретили преподобного с большой радостью и воодушевлением. Святой Пимен, выполняя волю Господа, активно занялся возрождением православных традиций. Преподобный много проповедовал, исцелял больных, восстанавливал храмы, писал иконы. По оценкам историков, преподобный Пимен заново отстроил более 300 храмов и 15 монастырей. Большинство из восстановленных церквей святой самостоятельно и расписал. Также преподобный восстановил Черепишский и Суходольский монастыри. Благодаря ему эти обители вновь наполнились монахами.

Перед смертью преподобному Пимену вновь явился Георгий Победоносец и повелел ему идти в Черепишский монастырь. В этой обители в 1610 году святой Пимен завершил свой земной путь. Уже после смерти святого на его могиле Господь явил множество исцелений.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".