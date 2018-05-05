Афонский ладан: его значение и секреты изготовления на Святой Горе

Ладан является древнейшем благовонием, упоминание о котором, мы находим еще в Священном Писании: «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ: стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где Я буду открываться тебе; это будет святыня великая для вас…» (Исх. 30, 34–36).

Каждение фимиама символизирует собою чистую молитву сердца. "Да будет молитва моя, как фимиам, пред лицем Твоим", – провозглашает псалмопевец Давид (Псалом 140).

Известно также, что ладан принесли волхвы в дар Младенцу Иисусу. Они поклонились Ему до земли и поднесли подарки: золото, ладан и смирну. Золото они принесли Ему, как Царю, ладан, как Богу, а смирну, как Человеку.

Что еще нам известно о ладане и как его делают на Святой Горе Афон?

Подлинным ладаном является смола редкого дерева. На латинском это растение называется Boswellia, или ливанский кедр. Это дерево растет в Аравии в Восточной Африке и Индии. Добыть эту смолу не сложно: в конце зимы или ранней весной на стволе дерева и его ветках делаются небольшие надрезы. Из этих надрезов вытекает сок, который высыхает, становится вязким и превращается в смолу. Ее собирают и сортируют.

На Святой Горе Афон, по словам паломников, лучший ладан делают в монастыре Ватопед, скитах святой Анны и Новая Фиваида, а также в кельи Буразери монастыря Хиландар. Для приготовления смеси монахи измельчают смолу, добавляют к ней ароматические масла, воду и полученное «тесто» раскатывают на продолговатые «колбаски». Потом «колбаски» нарезаются на мелкие кусочки и сушатся. Чтобы кусочки ладана не слипались между собой, их посыпают магнезией.

Чтобы воскурить ладан, афониты используют уголь, который получают из виноградной лозы. Он хорошо тлеет и не раздражает обоняние посторонними запахами. В Украине для этих же целей используют древесный уголь.

Стоит отметить, что афонский ладан считается одним из самых лучших в мире. Во времена СССР церковные делегации ввозили его в страну тайком, под видом канифоли для струнных музыкальных инструментов (ввозить предметы культа было запрещено).

Все дело в том, что насельники Святой Горы используют только лучшие материалы для производства ладана и изготовляют благовония, совершая непрестанные молитвы. Работа эта достаточно трудоемкая. Например, чтобы произвести ладан в скиту святой Анны, материалы для его изготовления сначала нужно привезти в Уранополис. Потом катер везет эти материалы на Афон. На берегу драгоценную смолу и масла грузят на мулов, которые несколько часов по извилистым тропинкам поднимаются по направлению к вершине Афона, где находится скит. Когда ладан готов, его сушат не менее двух недель, фасуют, и тем же замысловатым путем отправляют обратно в Уранополис, а оттуда по всему миру.

Преподобный Паисий Святогорец так объяснял для чего в православных храмах разжигают ладан:

«Бог имеет нужду в масле и ладане? Нет, но Он приходит в умиление, потому что это приношение, через которое выражается благодарность и любовь человека к Нему. Мы возжигаем его для славословия Богу. Его мы славословим и благодарим за Его великие благодеяния во всем мире. Ладан - это тоже приношение. И после того, как мы, покадив иконы в храме, приносим его Богу и святым, мы кадим и людей - живые иконы Бога», - говорил афонский святой.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".