В помощь паломнику: контакты монастырей и скитов Афона
Планируя поездку на Святую Гору Афон, важно заранее уточнить все интересующее и заранее договориться о местах для ночлега, ведь не все скиты и монастыри принимают людей без предварительной записи. Чтобы паломнику было удобнее уладить все организационные вопросы, мы публикуем контактные данные афонских монастырей, куда можно обратиться за интересующей информацией.
Важно не забыть, что Афон - это территория в составе Греции, соответственно, набирая номер телефона, на другом конце провода вы услышите греческий язык, поэтому к разговору лучше привлечь переводчика. Это правило не касается Свято-Пантелеимонового монастыря, где подвизаются русские монахи.
Контактные данные монастырей Афона (телефонный код Греции «+30»):
Великая Лавра:
тел.: (23770)23754; 23785; 22586; 23760
тел./факс: (23770)23013; 23766; 23761; 23762
Ватопед: (канцелярия отвечает на звонки с 09:00 до 13:00):
тел.: (23770)41488; 23219
тел./факс: (23770)41462; 23781
Иверон: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):
тел.: (23770)23643; 23644; 23645; 23646
тел./факс: (23770)23248
Хиландар:
тел.: (23770)23797; 23760
тел./факс: (23770)23494; 23108
Дионисиат:
тел.: (23770)23687; 23689; 23237
тел./факс: (23770)23686
Кутлумуш: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:30):
тел.: (23770)23226
тел./факс: (23770)23731
Пантократор: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):
тел.: (23770)23253; 23880; 23684; 23792
тел./факс: (23770)23685
Ксиропотам: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):
тел.: (23770)23251
тел./факс: (23770)23733
Зограф:
тел./факс: (23770)23247
Дохиар:
тел./факс: (23770)23245; 23271
Каракал: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):
тел.: (23770)23225
тел./факс: (23770)23746; 23764
Филофей: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 15:00):
тел.: (23770)23256
тел./факс: (23770)23674
Симонопетра: (канцелярия отвечает на звонки с 13:00 до 15:00):
тел.: (23770)23254
тел./факс: (23770)23707; 23722
Святого Павла: (канцелярия отвечает на звонки с 10:00 до 12:30):
тел.: (23770)23471; 23250; 23609
тел./факс: (23770)23355
Ставроникита: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):
тел./факс: (23770)23255; 23908
Ксенофонт (канцелярия отвечает на звонки с 9:00 до 14:00):
тел.: (23770)23633; 23249; 23630
тел./факс: (23770)23631; 23660
Григориат (канцелярия отвечает на звонки с 11:00 до 13:00):
тел.: (23770)23218; 23668; 23669, 23670
тел./факс: (23770)23671
Эсфигмен:
тел.: (23770)3229; 23796; 23282
тел./факс: (23770)23653; 23937
Свято-Пантелеимонов монастырь: (канцелярия отвечает на звонки с 10:00 до 12:00):
тел./факс: (23770)23252; 23682
Костамонит:
тел.: (23770)23228
тел./факс: (23770)23901
Контактные данные скитов Афона (у которых есть телефон):
Скит Святой Анны:
тел.: (23770)23320; 23922
Скит Кавсокаливия (Святой Троицы)
тел.: (23770)23319
Скит Продромос (Иоанна Предтечи):
тел.: (23770)23294; 23788
Скит Керасья:
тел.: (23770)23218
Скит Катунаки:
тел.: (23770)23368 (А.З.)
Малый скит Святой Анны:
тел.: (23770)23321
Скит Святого апостола Андрея Первозванного (Андреевский скит):
тел.: (23770)23810; 23824; 23341
Скит Святого Димитрия:
тел.: (23770)23303
Скит Милопотамос:
тел.: (23770)23774
Скит Иверского монастыря:
тел.: (23770)23296
Скит святого Пантелеимона монастыря Кутлумуш:
тел.: (23770)23259; 23359
Скит пророка Илии (Ильинский скит):
тел.: (23770)23304; 23665
тел./факс: (23770)23783
Новый скит монастыря Святого Павла:
тел.: (23770)23351; 23572; 23251; 23629
Благовещенский скит монастыря Ксенофонт:
тел.: (23770)23301
Келья Провата (Св. Евангелиста Иоанна Богослова):
тел./факс: (23770) 23777; 23216
Келья Святого Димитрия Буразери («Белозерка»):
тел.: (23770)23202
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".