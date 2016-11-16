В помощь паломнику: контакты монастырей и скитов Афона

Планируя поездку на Святую Гору Афон, важно заранее уточнить все интересующее и заранее договориться о местах для ночлега, ведь не все скиты и монастыри принимают людей без предварительной записи. Чтобы паломнику было удобнее уладить все организационные вопросы, мы публикуем контактные данные афонских монастырей, куда можно обратиться за интересующей информацией.

Важно не забыть, что Афон - это территория в составе Греции, соответственно, набирая номер телефона, на другом конце провода вы услышите греческий язык, поэтому к разговору лучше привлечь переводчика. Это правило не касается Свято-Пантелеимонового монастыря, где подвизаются русские монахи.

Контактные данные монастырей Афона (телефонный код Греции «+30»):

Великая Лавра:

тел.: (23770)23754; 23785; 22586; 23760

тел./факс: (23770)23013; 23766; 23761; 23762

Ватопед: (канцелярия отвечает на звонки с 09:00 до 13:00):

тел.: (23770)41488; 23219

тел./факс: (23770)41462; 23781

Иверон: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):

тел.: (23770)23643; 23644; 23645; 23646

тел./факс: (23770)23248

Хиландар:

тел.: (23770)23797; 23760

тел./факс: (23770)23494; 23108

Дионисиат:

тел.: (23770)23687; 23689; 23237

тел./факс: (23770)23686

Кутлумуш: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:30):

тел.: (23770)23226

тел./факс: (23770)23731

Пантократор: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):

тел.: (23770)23253; 23880; 23684; 23792

тел./факс: (23770)23685

Ксиропотам: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):

тел.: (23770)23251

тел./факс: (23770)23733

Зограф:

тел./факс: (23770)23247

Дохиар:

тел./факс: (23770)23245; 23271

Каракал: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):

тел.: (23770)23225

тел./факс: (23770)23746; 23764

Филофей: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 15:00):

тел.: (23770)23256

тел./факс: (23770)23674

Симонопетра: (канцелярия отвечает на звонки с 13:00 до 15:00):

тел.: (23770)23254

тел./факс: (23770)23707; 23722

Святого Павла: (канцелярия отвечает на звонки с 10:00 до 12:30):

тел.: (23770)23471; 23250; 23609

тел./факс: (23770)23355

Ставроникита: (канцелярия отвечает на звонки с 12:00 до 14:00):

тел./факс: (23770)23255; 23908

Ксенофонт (канцелярия отвечает на звонки с 9:00 до 14:00):

тел.: (23770)23633; 23249; 23630

тел./факс: (23770)23631; 23660

Григориат (канцелярия отвечает на звонки с 11:00 до 13:00):

тел.: (23770)23218; 23668; 23669, 23670

тел./факс: (23770)23671

Эсфигмен:

тел.: (23770)3229; 23796; 23282

тел./факс: (23770)23653; 23937

Свято-Пантелеимонов монастырь: (канцелярия отвечает на звонки с 10:00 до 12:00):

тел./факс: (23770)23252; 23682

Костамонит:

тел.: (23770)23228

тел./факс: (23770)23901

Контактные данные скитов Афона (у которых есть телефон):

Скит Святой Анны:

тел.: (23770)23320; 23922

Скит Кавсокаливия (Святой Троицы)

тел.: (23770)23319

Скит Продромос (Иоанна Предтечи):

тел.: (23770)23294; 23788

Скит Керасья:

тел.: (23770)23218

Скит Катунаки:

тел.: (23770)23368 (А.З.)

Малый скит Святой Анны:

тел.: (23770)23321

Скит Святого апостола Андрея Первозванного (Андреевский скит):

тел.: (23770)23810; 23824; 23341

Скит Святого Димитрия:

тел.: (23770)23303

Скит Милопотамос:

тел.: (23770)23774

Скит Иверского монастыря:

тел.: (23770)23296

Скит святого Пантелеимона монастыря Кутлумуш:

тел.: (23770)23259; 23359

Скит пророка Илии (Ильинский скит):

тел.: (23770)23304; 23665

тел./факс: (23770)23783

Новый скит монастыря Святого Павла:

тел.: (23770)23351; 23572; 23251; 23629

Благовещенский скит монастыря Ксенофонт:

тел.: (23770)23301

Келья Провата (Св. Евангелиста Иоанна Богослова):

тел./факс: (23770) 23777; 23216

Келья Святого Димитрия Буразери («Белозерка»):

тел.: (23770)23202

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".