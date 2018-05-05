12 фактов о новом игумене Пантелеимонового монастыря на Афоне

На Святой Горе Афон, 2 октября, был избран игумен Свято-Пантелеимонового монастыря. Им стал святогорец отец Евлогий, о котором на момент избрания отсутствовала какая бы то ни было информация в СМИ.

Мы изучили материалы из открытых источников и собрали интересные и малоизвестные факты из жизни нового игумена обители.

1. Отец Евлогий в миру - Михаил Николаевич Иванов.

2. Родился в городе Еманжелинск (Южный Урал).

3. Рано остался без отца и был одним из 14-ти детей в семье.

4. Когда принимал монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре, духовник лавры старец Наум предрек, что отец Евлогий станет игуменом обители на Афоне.

5. Имя Евлогий в переводе с греческого означает: имеющий благословение Божие.

6. 28 лет живет на Святой Горе Афон, пострижен в монахи более 30 лет назад, когда ему было 27 лет.

7. В Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне 21 года нес послушание огородника.

8. В 2009 году был направлен в скит Ксилургу. Так как скит вел автономную жизнь, все заботы о питании братии легли на плечи отца Евлогия, который с утра до вечера работал на огороде.

9. Однажды захотел уйти из монастыря по причине разлада между братией. Игумен обители отправил отца Евлогия в Стамбул на подворье Свято-Пантелеимоновой обители.

10. Когда братия впервые предложила кандидатуру отца Евлогия на избрание новым игуменом обители, он отказался.

11. Стал игуменом обители, находясь в чине иеродиакона.

12. Рукоположен в иеромонаха на праздник Покрова Богородицы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".