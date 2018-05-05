Коты Святой Горы Афон: секрет "послушания"

Как известно, на Святой Горе Афон бок о бок с монахами живет множество котов. Они повсюду: возле монастырей, храмов, в мастерских, в садах… Коты кружат вокруг многочисленных паломников Святой Горы, любят посидеть на руках у монахов. Почти все они ручные и ласковые. Мы расскажем о том, почему же в монашеской республике так много хвостатых «послушников».

Главная причина пребывания на Афоне большого количества котов в том, что на Святой Горе много мелких грызунов, которые запросто могут пробраться на склады с провизией для братии и в считанные дни уничтожить съестные припасы монастырей. Для того, чтобы этого не произошло, насельники обителей и держат кошек, которые истребляют вредителей и сохраняют припасы нетронутыми. Кроме того, кошки охотятся на змей, укус которых может быть смертельным для человека.

Благодаря такому полезному «послушанию», кошачьи занимают на Афоне привилегированное положение. Всем известно, что на Святую Гору не допускаются женщины. Это правило распространяется даже на домашний скот, но для кошек монахи сделали исключение.

Стоит отметить, что коты на Афоне существенно отличаются от своих соплеменников, которые живут в обычных городах. Так как монахи не едят мясо, афонские коты «постятся» вместе с монахами и употребляют в пищу все то же, что и насельники монастырей: сухари, овощи и фрукты.

Вот как один из монахов описывает в своих путевых заметках процесс кормления котов на Афоне: «Выносит монах из трапезной длинное ведро, стучит в него - и тут же со всех сторон мяуканье: кошки собираются. Откуда они только берутся? Штук сорок! Выстраиваются плотными рядами вокруг монаха. Они начинают виснуть на ведре, на рукаве, на монахе. Кошки вообще молодцы, едят сухари, картошку, очистки. Постятся даже, как и монахи. Словом, настоящие монашеские коты, поджарые такие», - пишет паломник.

В чем же секрет «послушания» котов на Афоне? Почему они слушаются монахов Святой Горы?

По слову преподобного Паисия Святогорца, весь секрет в атмосфере любви, которая царит на Святой Горе «Если у тебя нет любви, то ты не сможешь заставить быть тебе послушной даже кошку…», - говорил старец.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

Фото: agionoros.ru; logoslovo.ru; pravoclavie.info; pravoslavie.ru; segodnya.ua.