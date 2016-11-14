Преподобный Давид Эвбейский, которому явился Иоанн Креститель и привел его в храм

Православная Церковь 14 ноября (1 ноября по старому стилю) отмечает день памяти преподобного Давида Эвбейского.

Святой родился в XVI веке в селении Рагдинидза, недалеко от острова Эвбей (греческий остров в Эгейском море). Когда Давиду было всего три года, к нему во сне явился Иоанн Креститель и проводил мальчика в сельский храм. В этой церкви Давид шесть дней простоял перед иконой пророка, и утвердился в вере в Бога. Когда преподобному исполнилось 15 лет, он покинул родительский дом, чтобы найти духовного наставника, которым для него стал известный в местных селениях иеромонах Акакий.

Инок и постриг Давида в монахи, а затем рукоположил в диаконы. Прожив некоторое время в монастыре своего духовника, смиренно выполняя послушания, Давид в поисках более глубокой духовной жизни отправился в паломничество по обителям Святой Горы Афон и подвизался в Великой Лавре.

В это время Акакий отправился в Константинополь, где патриарх Иеремия рукоположил его в митрополита Арты и Нафпакта. Но Акакий помнил своего смиренного ученика, и став митрополитом, призвал Давида к себе, чтобы он помогал ему в пастырском служении.

Но мирская суета не стала для преподобного препятствием, чтобы продолжать ревностно служить Господу. Давид постился, ночи посвящал молитвам, совершая большое количество поклонов, и во всем слушался своего духовного отца. Такие высокие добродетели молодого монаха не остались незамеченными, и вскоре Давид стал иереем и назначен игуменом обители Божией Матери Варнакова.

Но насельники этого монастыря не разделяли духовного рвения преподобного Давида. Монахи были равнодушны и стремились следовать лишь своей воле. Такое положение дел не устроило Давида, и он ушел из монастыря и поселился отшельником на горе недалеко от Парнаса. Здесь преподобного не раз искушал дьявол. Турки обвинили Давида в том, что он укрывает у себя беженца. Святого арестовали и стали пытать. Только по просьбам верующих преподобного Давида отпустили из темницы, и святой отправился на остров Эвбей, где занялся восстановлением храма Преображения Господнего.

Благочестивая жизнь Давида привлекла к нему множество учеников. Вокруг святого собирались толпы людей, желая услышать слова мудрости и наставления. Преподобный с огромной любовью относился ко всем, кто к нему приходил и щедро раздавал монастырское имущество бедным людям, не разделяя их на христиан и мусульман, достойных и недостойных. Так святой провел много лет своей жизни.

Однажды преподобного Давида призвали на Пелопоннес, чтобы разрешить противоречия между местными епископами. Но корабль святого попал в шторм, однако Давиду чудесным образом удалось спастись.

Преподобный предвидел день своей смерти. В последний раз он собрал вокруг себя своих учеников, дал им наставления и отошел ко Господу. После смерти святого на его могиле было совершено множество чудес.

"Православное наследие Укураины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".