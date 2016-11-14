О чем просят святую Анастасию: жизнь и страдания красивейшей жительницы Рима

Преподбномученицы Анастасии Римляныни.

Монастырь Григориат на Святой Горе Афон и весь православный мир 11 ноября отметил день памяти преподбномученицы Анастасии Римляныни.

Мощи святой Анастасии находятся в афонском монастыре Григориат. Православные христиане молятся преподобномученице о том, чтобы спастись от греха уныния и безверия, а также просят исцелений от болезней позвоночника и суставов.

Святая родилась в Риме и осиротела, когда ей было всего три года. Воспитала ее настоятельница женского монастыря игуменья София. В монастыре Анастасия и подвизалась с ранних лет. Когда Анастасии исполнилось 20 лет, множество знатных римских граждан пожелало взять ее в жены, так как юная монахиня была очень красивой. Но святая каждый раз отвергала предложения женихов, желая сохранить свою чистоту перед Христом и продолжать вести монашеский образ жизни.

В те времена язычники устроили гонения на христиан. Градоправителю Пробу донесли на Анастасию, и правитель приказал привести святую к себе. Слуги Проба ворвались в монастырь, выломали ворота и забрали молодую монахиню. В цепях святую привели к военачальнику.

Проб, увидев невероятную красоту Анастасии, стал уговаривать ее отречься от Христа и стать женой одного из знатных горожан близкого к царскому престолу. «Не лучше ли поклониться нашим бессмертным богам, взять честного, благородного мужа, веселиться среди наслаждений, радоваться детьми, владеть многим имением, золотом и серебром и не губить в крайней бедности и нищете своей жизни, дарованной богами для благополучного существования», - говорил правитель. Но Анастасия ответила Пробу: «Мой муж, мое богатство, жизнь и мое веселие – есть Господь мой Иисус Христос».

За такие дерзкие слова правитель приказал избить святую, разорвать на ней одежду, и выставить нагою на обозрение всем людям. Но это не заставило Анастасию отвернуться от Бога. Тогда Проб приказал растянуть монахиню над четырьмя столбами, разжечь под ней огонь и безжалостно бить палками по спине. Но вместо стонов из уст святой вырывались лишь слова молитвы к Господу. Потом палачи переломали все кости монахини и разорвали жилы, но Анастасия вновь обратилась к Христу и вдруг, чудесным образом стала совершенно здоровой, как и прежде.

Но даже чудо не становило Проба, который уже опьянел от жажды крови, и решил замучить девушку, продолжая пытки. Слуги правителя вырвали ногти Анастасии, отсекли руки и ноги, вырвали зубы. Изнемогая от жажды, святая попросила воды, и один из слуг по имени Кирилл поднес ей чашу. Взбешенный Проб заподозрил, что Кирилл тоже христианин и приказал тут же убить его мечом.

Правитель продолжал пытки мученицы, приказал отрезать ей язык, но ничего не мог поделать с твердой верой монахини. Устав от истязаний, Проб велел палачам вывезти святую за пределы города и отсечь ей голову, а тело бросить на съедение диким зверям. Но Господь не допустил, чтобы тело святой исчезло. Ангел явился игуменьи Софии и повелел ей забрать тело мученицы и похоронить.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".