Путь к святыням Афона для женщин

Как известно, монашеская республика Афон является местом, куда уже сотни лет женщинам запрещен въезд. Но всем православным христианам, независимо от пола, хочется почувствовать ту необычайную атмосферу святости, которой преисполнена Святая Гора. Мы расскажем о том, как женщины все же могут, не нарушая уставов Афона, прикоснуться к православному наследию Святой Горы.

Самый верный и простой способ для женщин увидеть Афон, это стать пассажирами катера, который отправляется с Уранополиса и огибает Святую Гору вдоль берега на расстоянии 500 метров (ближе не разрешено). Корабль отправляется утром. Во время этого путешествия женщины имеют уникальную возможность увидеть Афон, очертания монастырей и обратиться с молитвами к Господу.

Но круиз вокруг Афона - это не морская прогулка. А прежде всего, паломничество. Так, во время круиза корабль на несколько часов останавливается в прибрежной акватории Свято-Пантелеимоновского монастыря. По благословению настоятелей монастырей Святой Горы, к паломникам на корабль поднимаются иноки, которые приносят с собой чудотворные святыни, хранящиеся на Афоне. Важно отметить, что такое событие происходит не всегда.

Например, насельники монастыря Ватопед приносят на борт честной Пояс Пресвятой Богородицы – единственную сохранившуюся реликвию земной жизни Божией Матери. По молитвам к Богородице у этой святыни, многие женщины получают исцеление от бесплодия. Также монахи Ватопеда приносят чудотворную икону «Всецарица», которая помогает больным раковыми заболеваниями.

А насельники обители Ксенофонт приносят на круизный корабль частицу Животворящего Креста Господня, часть главы великомученика и целителя Пантелеимона, десницу великомученика Георгия Победоносца и мощи святой Марии Магдалины.

Монахи Дионисиата дают возможность женщинам прямо на борту корабля поклониться мощам Иоанна Крестителя. В обители хранится правая десница пророка, которую он возлагал при крещении на голову Иисуса Христа.

Насельники афонского скита святой Анны привозят на корабль ее нетленные мощи. По преданию, праведная Анна долгие годы не могла иметь детей, но Господь благословил святую за ее веру, и она родила на свет Пресвятую Богородицу. Именно поэтому святой Анне молятся об исцелении бездетные супруги.

Во время пребывание святынь на корабле монахи Святой Горы совершают перед ними молебны, во время которых паломники имеют возможность помолиться Господу за своих родных и близких людей. Также пассажиры корабля могут купить у монахов освященное масло, иконы и небольшие пояски, которые освящаются от Пояса Пресвятой Богородицы. Кроме того, инокам обителей можно подать записки о поминовении на Святой Горе.

Кроме морского круиза вокруг Афона у женщин есть возможность побывать на сухопутной границе с монашеской республикой и помолиться прямо в метре у подножия Святой Горы.

Фото: solun.gr, anygreece.com, greece-transfers.ru

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".