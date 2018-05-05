17 изречений афонских святых и старцев для тех, кому еще не исполнилось 44

Всемирный день молодежи отмечался вчера, 10 ноября. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодыми людьми могут считаться те, кто еще не достиг 44-летнего возраста. Мы подготовили подборку изречений афонских святых и старцев, которые помогут расставить жизнненные приоритеты.

Преподобный Паисий Святогорец

О выборе жизненного пути

«Наша Церковь учит человека идти одним из двух путей: или путем монашеским, или путем брака. Вол, который не хочет впрягаться ни в ярмо, ни в плуг, оказывается у мясника».

О браке

«Если и жених и невеста с любочестием, изо всех сил, постараются до свадьбы сохранить своё девство, то в Таинстве Брака, когда священник возложит на них венцы, они обильно приимут Благодать Божию».

О важности любви к ближнему

«Нынешние молодые люди похожи на новые машины, в двигателях которых от холода загустело масло. Большинство молодых попали под влияние мира сего и от этого испортились, повредились. Они выучились интересоваться только самими собой, думать только о себе - о ближнем они ничуть не задумываются».

О воле Божией

«Супруги всегда должны быть готовы принять в свою жизнь волю Божию. Бог не оставляет человека, который с доверием вручает себя Ему».

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

О наполнении души

«Нынче люди терпят неудачи, потому что ищут любви к себе. Правильно же - не интересоваться, любят ли тебя, но любишь ли ты сам Христа и людей. Только так наполняется душа».

Об осуждении

«Наша цель – не осуждать зло, но стараться исправлять его. Осуждение губит человека. Осознание и помощь спасают».

Когда наступит Второе пришествие

«Знаю, что придет антихрист, что будет Второе Пришествие Христово, но когда, не знаю. Завтра? Через тысячу лет? Не знаю. Однако меня это не тревожит. Потому что я знаю, что в час смерти для каждого из нас наступит Второе Пришествие Господне. И этот час уже весьма близок».

Равноапостольный Косма Этолийский

О том, как избежать заблуждений

«Я обманулся, братья, в молодости мне казалось: «Буду грешить, пока есть возможность, а когда состарюсь, то начну делать добро и спасусь». Теперь я стар, грехи пустили корни, и я уже не могу сделать ничего хорошего. Итак, будьте внимательны, благородные братья, чтобы не случилось с вами то же, что и со мной, и, пока есть время, творите добро, чтобы спастись».

О двух типах любви

«Если мы хотим прожить эту жизнь достойно, наследовать Царствие Небесное и называть Бога нашего Отцом, нам следует иметь две любви: любовь к Богу и любовь к нашим братьям. Естественно для человека иметь эти две любви, противоестественно - не иметь. Как ласточке необходимо два крыла, чтобы воспарить в небеса, так и нам необходимо иметь эти две любви».

Монах Симеон Афонский

О смысле жизни

«На что потратишь свою жизнь, то и будет смыслом твоей жизни».

О жизни вдвоем

«Почему люди перестают быть хорошими, когда ты начинаешь с ними жить?

Потому что тебе самому нужно много потрудиться, чтобы они смогли жить с тобой».

О доверии

«Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе правду, какая бы она ни была, эти люди первыми придут к тебе на помощь».

О том, как спастись

«Спасайся как ребенок, живи как воин, умудряйся как старец, и Христос не оставит тебя».

Старец Ефрем Святогорец

О трудностях

«Чадо мое, когда тебе больно, собери свои душевные силы и постарайся понять смысл боли, через которую Бог открывает тебе небо».

Старец Ефрем Ватопедский

О досуге у телевизора

«Телевидение предоставляет все, что может удовлетворить человеческое любопытство (похоть очей), что ведет к дальнейшему телесному расслаблению (похоть плоти), наслаждению, сладострастию и телесным удовольствиям. А те приводят к гордости житейской, самодовольству, высокомерию, воровству, злоупотреблению и, в конечном счете, убийству ближнего, что является крайней стадией человеческого эгоизма и желания превосходства и власти».

Старец Иосиф Ватопедский

О гневе

«Причины, вызывающие гневную страсть, многочисленны, но сходны между собой и зависят друг от друга, поскольку связывает их корыстолюбие и себялюбие. Где торжествует гибельный эгоизм, там обязательно присутствует и его тень - гнев».

Схиархимандрит Иеремия (Алехин)

О прощении

«Прощай ближнему твоему без остатка, и познаешь милость Божию к самому себе».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".