В Патрах более 150 тысяч человек пришли поклониться Поясу Богородицы

16:16, 10 ноября 2016
Афон
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В Греции, в городе Патры, в кафедральном соборе Андрея Первозванного, почти неделю пребывала главная святыня афонской обители Ватопед – честной Пояс Пресвятой Богородицы.

Поклониться святыне пришло более 150 тысяч человек. Даже самые большие футбольные стадионы в Европе не смогли бы вместить такое количество людей. Примечательно, что население всего города, согласно данным переписи, составляет не более 230 тысяч человек.

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По сообщению корреспондента греческого сайта Romfea.gr, пока святыня пребывала в храме, поток желающих приложиться к Поясу Богородицы и попросить Ее молитвенного заступничества не прекращался. Вот как пишет об этом журналист очевидец: «Это стало свидетельством преданности греков Православной Церкви. Мы видели людей всех возрастов. Видели, как они со слезами на глазах преклоняли колени и обнимали святыню».

После того, как Пояс Богородицы покинул Патры, святыню привезли в город Андирио в храм святителя Николая. Здесь христианскую реликвию встретили тысячи верующих во главе с митрополитом Иерофеем (Влахосом) и епископом Керницким Хрисанфом.

Следующим пунктом пребывания честного Пояса Богородицы стал город Каламбака. После торжественной встречи началось всенощное бдение, на котором служили митрополит Метеорский Серафим, митрополиты Ларисский Игнатий, Фессалиотидский Тимофей и Элласонский Харитон.

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5 фактов о Поясе Богородицы

1. Единственная сохранившаяся реликвия земной жизни Божией Матери.

2. По молитвам к Богородице перед святыней произошло множество исцелений от рака и бесплодия.

3. Святыня хранится в монастыре Ватопед, поэтому монахов этой обители еще называют «святопоясниками».

4. Богородица сплела Пояс из верблюжьей шерсти.

5. По преданию Пояс был сброшен с неба в утешение апостолу Фоме.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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