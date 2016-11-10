В Патрах более 150 тысяч человек пришли поклониться Поясу Богородицы

В Греции, в городе Патры, в кафедральном соборе Андрея Первозванного, почти неделю пребывала главная святыня афонской обители Ватопед – честной Пояс Пресвятой Богородицы.

Поклониться святыне пришло более 150 тысяч человек. Даже самые большие футбольные стадионы в Европе не смогли бы вместить такое количество людей. Примечательно, что население всего города, согласно данным переписи, составляет не более 230 тысяч человек.

По сообщению корреспондента греческого сайта Romfea.gr, пока святыня пребывала в храме, поток желающих приложиться к Поясу Богородицы и попросить Ее молитвенного заступничества не прекращался. Вот как пишет об этом журналист очевидец: «Это стало свидетельством преданности греков Православной Церкви. Мы видели людей всех возрастов. Видели, как они со слезами на глазах преклоняли колени и обнимали святыню».

После того, как Пояс Богородицы покинул Патры, святыню привезли в город Андирио в храм святителя Николая. Здесь христианскую реликвию встретили тысячи верующих во главе с митрополитом Иерофеем (Влахосом) и епископом Керницким Хрисанфом.

Следующим пунктом пребывания честного Пояса Богородицы стал город Каламбака. После торжественной встречи началось всенощное бдение, на котором служили митрополит Метеорский Серафим, митрополиты Ларисский Игнатий, Фессалиотидский Тимофей и Элласонский Харитон.

5 фактов о Поясе Богородицы

1. Единственная сохранившаяся реликвия земной жизни Божией Матери.

2. По молитвам к Богородице перед святыней произошло множество исцелений от рака и бесплодия.

3. Святыня хранится в монастыре Ватопед, поэтому монахов этой обители еще называют «святопоясниками».

4. Богородица сплела Пояс из верблюжьей шерсти.

5. По преданию Пояс был сброшен с неба в утешение апостолу Фоме.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".