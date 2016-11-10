Святой Афанасий - Вселенский патриарх, который был монахом Святой Горы Афон

10 ноября (28 октября по старому стилю) - день памяти Патриарха Константинопольского, святителя Афанасия Эсфигменского.

Родителями преподобного были благочестивые христиане Георгий и Ефросиния. В молодом возрасте Афанасий покинул родительский дом и ушел на Святую Гору Афон, где подвизался в монастыре Эсфигмен. Преподобный совершал паломничество на Святую землю в Иерусалим, и долгое время прожил отшельником на горе Латрос, а после на горе святого Авскентия в Вифинии.

Преподобный вел смиренную аскетичную жизнь и достиг духовных высот в любви к Господу, поэтому удостоился услышать голос Бога, который предсказал ему служение на патриаршей кафедре. Некоторое время будущий патриарх еще жил на Афоне в обители Каракал, а затем на горе Ганос во Фракии. Но где бы он ни был, вкруг него неизменно собиралась многочисленная братия, которая желала услышать от преподобного слова мудрости и наставления.

Слава Афанасия достигла императорского двора, и в 1289 году преподобный по воле правителя занял патриарший престол. Но даже став патриархом, Афанасий продолжал вести аскетичный образ жизни: служил всенощные бдения, ходил только пешком, спал без малейших удобств. Его служение ознаменовалось строгостью: Афанасий требовал точного соблюдения уставов Церкви и выступал за то, чтобы провинциальные архиереи жили не в Константинополе, а на территории вверенных им епархий - ближе к пастве.

Естественно, что такая ревностная православная позиция не нравилась влиятельному духовенству, поэтому преподобному Афанасию пришлось отречься от престола и вернуться в монастырь. Но император находился под влиянием святого и примера его праведной жизни, поэтому спустя 10 лет вновь поставил его на патриаршую кафедру. Принять это решение правителя побудило сбывшееся предсказание Афанасия, в котором он предвидел землетрясение.

Второе патриаршее служение Афанасия мало чем отличалось от первого: преподобный сохранил свои строгие взгляды и обличал еретиков. Такая позиция привела к тому, что святому вновь пришлось под давлением епископата отречься от престола и удалиться в монастырь, где он и отошел ко Господу в глубокой старости.

Имя святителя Афанасия I вновь стало широко обсуждаться в научной среде после того как в 2014 году археологи нашли печать патриарха датируемую XIV веком. Уникальная находка была обнаружена в Преображенском соборе города Переславль-Залесский. На свинцовой печати изображена Богородица и на греческом языке значится надпись: «Афанасий, милостью Божьей архиепископ Константинополя, Нового Рима и Вселенский патриарх».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".