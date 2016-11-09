Мученик Нестор и Афон: древние фрески на Святой Горе

Православная Церковь 9 ноября отмечает день памяти мученика Нестора Солунского.

На Святой Горе Афон, в монастыре Протат, в церкви Успения Богородицы сохранилась фреска, на которой изображен мученик Нестор. Ученые относят ее к началу XIV века. По словам историков, фреска принадлежит кисти гениального иконописца древности Мануила Панселина, который вдохнул новую жизнь в технику иконописи на Афоне. Все главные храмы монастырей Пантократор, Великая Лавра и Ватопед также расписал Мануил Панселин.

Мученик Нестор Солунский также изображен на фреске в монастыре Дионисиат (1547 г.). Изображение принадлежит письму Тзортзи (Зорзис) Фука.

Также известно изображение мученика Нестора Солунского в Греции (Кастория), периода 1160-1180-х гг.

Согласно преданию Нестор был учеником преподобного Димитрия Солунского, которого император Максимиан Галерий арестовал и бросил в темницу за исповедование христианской веры.

В те времена в Солуни был очень известен гладиатор Лий. Борец превосходил ростом и силой всех остальных людей. Правитель Максимиан очень ценил Лия за невероятную силу и заставлял драться с гладиатором благочестивых христиан. Для этих целей посреди города был установлен большой помост, окруженный копьями. Одержав победу над очередным невинным мучеником, Лий сбрасывал с помоста на острые копья своих соперников и убивал их. Император Максимиан часто любил наблюдать это кровавое зрелище и любовался своим гладиатором. Таким образом, правитель руками своего борца погубил множество христиан.

В Солуни тогда жил юноша Нестор, который научился вере у своего наставника Димитрия. Молодой человек с болью и ужасом смотрел на то, как Лий убивает невинных христиан на забаву императору. Нестор твердо решил вступиться за мучеников и победить гладиатора на помосте. Юноша отправился в темницу к Димитрию и попросил его благословения на бой с силачом. Преподобный Димитрий сказал Нестору, что он победит Лия, но и сам погибнет за веру во Христа.

Приняв благословение, Нестор отправился к месту состязания с гладиатором. Вначале правитель не хотел выпускать юношу против своего лучшего борца, так как сожалел о красоте и молодости святого Нестора. Но преподобный ответил, что идет на бой, чтобы прославить Христа. Как только император услышал имя Господа из уст юноши, тут же кинул его на помост, предвкушая скорую гибель христианина. Но Нестор оградил себя крестным знамением и сцепился в схватке с гладиатором. Бог укрепил тело юноши и помог ему одолеть грозного противника. Нестор схватил Лия и сбросил его с помоста на острые копья.

Император Максимиан вспыхнул от злости, когда увидел, что его ранее непобедимый гладиатор бесславно проиграл. Правитель приказал воинам схватить Нестора и казнить его. Вместе с учеником пострадал и учитель: слуги царя убили Димитрия, который благословил Нестора на победу.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

