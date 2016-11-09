Главная святыня Ватопеда покинула Афон

Главная святыня афонского монастыря Ватопед – честной Пояс Пресвятой Богородицы, на днях торжественно прибыл в кафедральный собор Андрея Первозванного в греческом городе Патры.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со ссылкой на греческий сайт Romfea.gr, перенесение святыни в храм прошло особенно торжественно. Пояс Богородицы сопровождал многолюдный крестный ход, гражданские и военные оркестры, почетный караул. Перед храмом Андрея Первозванного клир и сотни людей, которые пришли поклониться святыне, исполнили гимн Греции.

Митрополит Патрасский Хризостом подчеркнул, что для жителей города Патры большая честь и благословение принимать такую великую святыню в тяжелые для Греции и всего православного мира времена. В путешествии святыню сопровождает игумен обители Ватопед архимандрит Ефрем. Он отметил, что «Божья Матерь совершает многие чудеса и приносит людям утешение и благословение».

Помолиться перед Богородичной святыней пришли сотни верующих. 9 ноября – последний день пребывания Пояса Божией Матери в городе Патры. После Пояс Богородицы отправиться в город Каламбака и далее в Каламарию.

Пояс Богородицы является одной из самых почитаемых святынь православного мира и единственной сохранившейся реликвией земной жизни Божией Матери. Пояс был соткан из верблюжьей шерсти, и Богородица носила его до конца своей земной жизни. По дошедшему до наших дней преданию, на третий день после Своего Успения Богородица сбросила Пояс с неба апостолу Фоме, чтобы утешить его. Это предание запечатлено на Святой Горе Афон во фреске VI века, на которой Фома приносит пояс апостолам.

Святыня постоянно хранится в монастыре Ватопед, поэтому насельников обители еще называют «святопоясниками». Иноки монастыря изготавливают пояски, которые освящают у Пояса Богородицы и рассылают их по всему миру. По молитвам к Божией Матери возле святыни исцеляются люди, которые страдают раковыми заболеваниями, а также находят утешение супруги, которые много лет не могут иметь детей.