Преподобный Иоасаф, который получил благословение патриарха на мученическую смерть

Православный мир и иноки Святой Горы Афон 8 ноября вспоминают страдания преподобномученика Иоасафа.

Согласно дошедшему до нас церковному преданию, преподобный Иоасаф подвизался в монастыре Дионисиат на Святой Горе и являлся учеником святейшего патриарха Константинопольского Нифонта, который жил в XV веке. Вместе со своим наставником и другим учеником патриарха – Макарием, святой Иоасаф некоторое время путешествовал по Македонии, где наставлял христиан.

Перед смертью святитель Нифонт завещал своему ученику ревностно следовать монашеской традиции и всей душой и сердцем стремиться к тому, чтобы наследовать Царство Небесное. Нифонт повелел Иоасафу переписать разрешительную молитву, которая читается при погребении инока, и предсказал ученику мученическую судьбу в Константинополе.

Вдохновленный благочестивой жизнью своего наставника и его духовными подвигами, преподобный Иоасаф и сам настолько укрепился в вере и любви к Господу, что пожелал погибнуть за Него и стать мучеником.

После смерти святителя Нифонта святой Иоасаф отправился в Константинополь, чтобы принять мученическую смерть за Христа. Преподобный явился на турецкое судилище, и там, в огромной толпе народа, стал проповедовать таинство Святой Троицы и таинство Сына и Слова Божия, Его смерть на кресте за спасение всего человечества. Мусульмане пришли в ярость от такой дерзости монаха, который стал рассказывать им о Христе. Турки в исступлении схватили преподобного Иоасафа и стали его пытать и истязать. Но видя, что инок не отступает от христианской веры, а все страдания переносит с молитвой на устах, мучители отрубили святому голову.

Таким образом, преподобный Иоасаф нашел то, что искал: получил мученический венец и отошел ко Господу. Случилось это 8 ноября 1536 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".