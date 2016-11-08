Великомученик Димитрий Солунский и Афон: два скита на Святой Горе

Православная Церковь 8 ноября отмечает день памяти великомученика Димитрия Солунского.

На Святой Горе Афон на высоте 280 метров над уровнем моря раскинулся скит преподобного Димитрия, который еще называют Лаккоскит. Согласно преданию скит был построен в X веке и был населен сербскими иноками. Позже монахи оставили скит, но в 1760 году молдавский монах Даниил восстановил его и сейчас в скиту проживают иноки молдавского происхождения. Соборный храм скита появился в 1899 году и посвящен великомученику Димитрию Солунскому.

Также при монастыре Ватопед действует скит святого Димитрия. Он находится в получасе ходьбы от обители. Соборная церковь скита выстроена в честь великомученика Димитрия и является одним из древнейших храмов Афона. По расчетам исследователей Святой Горы, скит появился в XII веке, а в 1755 году художники расписали его фресками. На данный момент к скиту относится 21 калива, но большинство из них, к сожалению, пустует.

О святом известно, что родился он в греческом городе Солуни (современное название - Салоники). Его родители исповедовали христианскую веру, но делали это тайно, так как в те времена гонения язычников на христиан были сильны. Когда Димитрий стал старше, родители тайно крестили юношу и ежедневно наставляли в вере.

Отец преподобного был римским сановником, и после его смерти император Максимиан Галерий назначил Димитрия вместо отца воеводой Фессалонийской области. Новая должность требовала от Димитрия уничтожения христиан, но преподобный наоборот боролся с язычниками и обращал их ко Христу. Узнав об этом, император велел посадить проконсула Димитрия в темницу. Преподобный раздал все свое имущество бедным и покорился воли правителя.

В те времена в Солуни, как и во всей Римской империи, были очень популярны гладиаторские бои. Христиан бросали в арену к гладиатору Лию, который убивал их в сражениях и кидал безжизненные тела на копья воинов. Один благочестивый юноша по имени Нестор также должен был быть брошен на растерзание гладиатора. Перед боем он пришел в темницу к Димитрию и попросил его благословения перед страшным боем с Лием. Господь дал силы Нестору, и христианин сумел в одиночку одолеть гладиатора.

Император Максимиан Галерий узнал, что благочестивый юноша Нестор убил Лия по благословению Димитрия и приказал казнить юношу. Но этой крови императору было недостаточно. Утром 8 ноября 306 года в темницу к Димитрию пришли императорские слуги. Они увидели, что преподобный молится, и закололи его копьями. Тело христианского мученика правитель велел бросить диким зверям, но жители Солуни тайно похоронили святого Димитрия.

После смерти великомученика его слуга Лупп взял перстень Димитрия и его окровавленную ризу и по молитвам к Господу стал исцелять больных. Император узнал об этом и приказал отрубить голову Луппу.

Когда на императорский престол взошел Константин Великий, на месте, где был погребен преподобный Димитрий, построили храм. Спустя столетие вельможа Леонтий решил возвести в честь святого более величественную церковь. При разборке старой церкви были обретены мощи великомученика Димитрия, от которых произошло множество исцелений.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", - для "УНИАН-Религии".