Афонские святые, день памяти которых отмечают в ноябре

17:37, 07 ноября 2016
Афон
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1 ноября - преподобного Гавриила, скит Пророка Илии монастыря Пантократор.

2 ноября - преподобного Герасима Капсалиота Кефалинийского.

3 ноября - преподобного Филофея Дионисиата.

8 ноября - святого Димитрия Солунского - святому посвящены скит Святого Димитрия (Лаккоскит) - румынский, подчиняется монастырю Святого Павла, и скит Святого Димитрия (Ватопед).

Преподобномученика Иоасафа Дионисиата.

10 ноября - патриарха Константинопольского Афанасия Эсфигменского.

11 ноября - преподобномученика Тимофея Эсфигменского.

12 ноября - новомученика Аввакума, скит Ксенофонский.

14 ноября - преподобного Давида Эвбейского. Святого Якова дьякона и Дионисия. 

16 ноября - преподобного Пимена Зографского (Софийского).

22 ноября - преподобных Евфимия, Неофита и Варнавы, ктиторов Святого монастыря Дохиар. Иконы Божией Матери "Скоропослушница".

25 ноября - преподобный Нил Мироточивый. Икона Божией Матери, именуемая "Милостивая", (Киккская). 

26 ноября - преподобного Дамаскина Лаврского.

27 ноября - григория Паламы архиепископа Солунского.

28 ноября - преподобного Паисия Величковского.

30 ноября - преподобного Геннадия Ватопедского.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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