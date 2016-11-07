Афонские святые, день памяти которых отмечают в ноябре

1 ноября - преподобного Гавриила, скит Пророка Илии монастыря Пантократор. 2 ноября - преподобного Герасима Капсалиота Кефалинийского. 3 ноября - преподобного Филофея Дионисиата. 8 ноября - святого Димитрия Солунского - святому посвящены скит Святого Димитрия (Лаккоскит) - румынский, подчиняется монастырю Святого Павла, и скит Святого Димитрия (Ватопед). Преподобномученика Иоасафа Дионисиата. 10 ноября - патриарха Константинопольского Афанасия Эсфигменского. 11 ноября - преподобномученика Тимофея Эсфигменского. 12 ноября - новомученика Аввакума, скит Ксенофонский. 14 ноября - преподобного Давида Эвбейского. Святого Якова дьякона и Дионисия. 16 ноября - преподобного Пимена Зографского (Софийского). 22 ноября - преподобных Евфимия, Неофита и Варнавы, ктиторов Святого монастыря Дохиар. Иконы Божией Матери "Скоропослушница". 25 ноября - преподобный Нил Мироточивый. Икона Божией Матери, именуемая "Милостивая", (Киккская). 26 ноября - преподобного Дамаскина Лаврского. 27 ноября - григория Паламы архиепископа Солунского. 28 ноября - преподобного Паисия Величковского. 30 ноября - преподобного Геннадия Ватопедского. "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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