Афонские святые, день памяти которых отмечают в ноябре
1 ноября - преподобного Гавриила, скит Пророка Илии монастыря Пантократор.
2 ноября - преподобного Герасима Капсалиота Кефалинийского.
3 ноября - преподобного Филофея Дионисиата.
8 ноября - святого Димитрия Солунского - святому посвящены скит Святого Димитрия (Лаккоскит) - румынский, подчиняется монастырю Святого Павла, и скит Святого Димитрия (Ватопед).
Преподобномученика Иоасафа Дионисиата.
10 ноября - патриарха Константинопольского Афанасия Эсфигменского.
11 ноября - преподобномученика Тимофея Эсфигменского.
12 ноября - новомученика Аввакума, скит Ксенофонский.
14 ноября - преподобного Давида Эвбейского. Святого Якова дьякона и Дионисия.
16 ноября - преподобного Пимена Зографского (Софийского).
22 ноября - преподобных Евфимия, Неофита и Варнавы, ктиторов Святого монастыря Дохиар. Иконы Божией Матери "Скоропослушница".
25 ноября - преподобный Нил Мироточивый. Икона Божией Матери, именуемая "Милостивая", (Киккская).
26 ноября - преподобного Дамаскина Лаврского.
27 ноября - григория Паламы архиепископа Солунского.
28 ноября - преподобного Паисия Величковского.
30 ноября - преподобного Геннадия Ватопедского.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".