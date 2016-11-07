Предстоятель УПЦ на Cвятой Горе Афон в день своего 72-летия молился о мире в Украине

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий провел свой 72-й день рождения на Святой Горе Афон - в посте, молитве и уединении он молился о своей многомиллионной украинской пастве. Об этом сообщает "Православное наследние Украины на Святой Горы Афон".

"В мире много суеты и нам трудно проводить такую жизнь, как проводят иноки в монастырях на Святой Горе Афон. Но мы должны все равно трудиться и приучать себя к молитве", - говорит Предстоятель УПЦ.

Говоря об Афоне, Митрополит Онуфрий отмечает многовековую духовную связь с православным украинским народом. При этом он считает Афон хранителем всеправославного наследия для всех народов.

По словам Митрополита Онуфрия, "молитвами святогорских монахов и православных подвижников других земель, стоит Церковь и весь мир".

Митрополит Киевский и всея Украины – Предстоятель многомилионной Украинской Православной Церкви. 5 ноября во всех храмах звучала молитва о Блаженнейшем. В этот день Блаженнейший Митрополит Онуфрий молился в монастыре Хиландар - Сербской Православной Церкви - четвертый из двадцати Афонских монастырей.

1 ноября Блаженнейший Митрополит Онуфрий прибыл в Свято-Пантелеимоновский монастырь на Святой Горе Афон. Предстоятель УПЦ посетил монастырь Дохиар.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вашковецкого, в сегодня Выжницкого, района Черновицкой области в семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу. В течение 1962-1964 гг. учился в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях Черновцов. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.

18 марта 1971 года принял монашеский постриг. 20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция «Переделкино» Московской области).

С 28 июня 1985 года - благочинный Московской Троице-Сергиевой лавры. На Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита. В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1988 года - наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года. 9 декабря 1990 года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000 г. - в сан митрополита.

Решением Священного синода УПЦ от 24 февраля 2014 года избран Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры. Митрополит Онуфрий избран Предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.



