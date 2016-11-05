Праздник Охи на Святой Горе Афон: как это было (фото)

Греческий национальный праздник – день Охи отметили на Святой Горе Афон в последние дни октября. На торжествах побывали представители двадцати афонских монастырей, преподаватели Афонской академии и паломники.

День Охи - греческий государственный праздник, который отмечается 28 октября в память об отклонении ультиматума, предъявленного Италией греческому правительству на рассвете 28 октября 1940 года. Итальянский посол потребовал позволить войскам стран Оси войти на территорию Греции, или, в противном случае, была бы объявлена война.

Ответ правителя Греции Иоанниса Метаксаса был краток: «όχι», то есть «нет». Утром 28 октября греческое население вышло на улицы, скандируя «Охи». В ответ на отказ Метаксаса итальянские войска таковали греческие пограничные пункты. Спустя несколько месяцев Италия потерпела в войне с Грецией поражение. Спасая союзников на Грецию напала фашистская Германия.

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