В Днепре пребывают мощи Киприана и Иустинии – святыне поклонились десятки тысяч верующих

В Днепре до 5 ноября находятся мощи священномучеников Киприана и Иустинии. У этих святых мучеников просят защиты от колдовства и воздействий нечистой силы.

Святыни находятся в Свято-Троицком Кафедральном соборе, принял их митрополит Днепровский и Павлоградский Ириней.

Как сообщает телеканал 34, мощи прибыли со Святой Горы Афон.

С 6 по 8 ноября мощи священномучеников Киприана и Иустинии будут находится в Свято-Троицком Кафедральном соборе Новомосковска.

9 ноября мощи священномучеников отправятся в Павлоград, где пробудет до 11 ноября.

12 ноября святыню перевезут в днепровский Свято-Троицкий собор, где в 19.00 состоятся торжественные проводы святыни из Днепра.

Ниже расскажем историю жития священномучеников Киприана и Иустины.

Еще в раннем детстве родители отправили Киприана постигать языческую философию и колдовство. Пройдя обучение он был посвящен на Олимпе в жрецы. Киприан умел управлять стихиями, насылать болезни и раны, вызывать мертвецов.

Неподалеку жила молодая христианка Иустиния, которая дала обет безбрачия. Она ответила отказом некому юноше по имени Аглаид. Тот попросил Киприана заколдовать Иустинию, чтобы она согласилась на замужество. Но Киприан, ничего не мог сделать - святая мученица молитвой и постом разрушала его чары.

Тодга Киприан наслал болехни на семью Иустинии и на весь город, но и тут был побежден ее молитвой.

Киприан поверил в Господа и с глубоким покаянием пришел в церковь, где принял крещение. Через год он был рукоположен в священника, после чего возведен в сан епископа.

Святая Иустина стала игуменьей монастыря. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игуменья Иустиния были схвачены и привезены в Никомидию, где после жестоких мучений были обезглавлены. Воин Феоктист увидел страдания святых и объявил себя христианином. Он был казнен вместе с ними.

Священномученик Киприан, святая мученица Иустиния и святой мученик Феоктист были убиты в Никомидии в 304 году. Православные христиане прибегают к молитвенной помощи этих святых в борьбе с нечистыми духами, колдовством.

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