Предстоятель УПЦ пребывает на Святой Горе Афон

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 1 октября прибыл в Свято-Пантелеимоновский монастырь Святой Горы Афон.

По традиции свой день рождения, 5 октября, Предстоятель Украинской Православной Церкви встречает в молитве на Святой Горе Афон.

Блаженнейшего Митрополита Онуфрия встретил новый игумен Свято-Пантелеимоновского монастыря иеромонах Евлогий с монастырской братией.

Предстоятель УПЦ поклонился мощам святого великомученика Пантелеимона.

Во время визита на святую гору Афон предстоятель УПЦ посетит монастыри, где поклонится святыням и помолится о восстановлении мира и благополучия в Украине.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий более 20 лет подряд ежегодно приезжает на Афон, где встречает день рождения.

Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий отметит 72-летие на Афоне.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - по материалам официального сайта УПЦ