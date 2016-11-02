Предстоятель УПЦ пребывает на Святой Горе Афон
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 1 октября прибыл в Свято-Пантелеимоновский монастырь Святой Горы Афон.
По традиции свой день рождения, 5 октября, Предстоятель Украинской Православной Церкви встречает в молитве на Святой Горе Афон.
Блаженнейшего Митрополита Онуфрия встретил новый игумен Свято-Пантелеимоновского монастыря иеромонах Евлогий с монастырской братией.
Предстоятель УПЦ поклонился мощам святого великомученика Пантелеимона.
Во время визита на святую гору Афон предстоятель УПЦ посетит монастыри, где поклонится святыням и помолится о восстановлении мира и благополучия в Украине.
Блаженнейший Митрополит Онуфрий более 20 лет подряд ежегодно приезжает на Афон, где встречает день рождения.
Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий отметит 72-летие на Афоне.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - по материалам официального сайта УПЦ