Удивительные факты о святителе Спиридоне Тримифунтском - от хранителей мощей на острове Керкира

Настоятель собора святого Спиридона Тримифунтского (Керкира, Греция) первый секретарь Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Митрополии архимандрит Иустинос (Константас) и архимандрит Агафон Дацьйос передали на вечное хранение в Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева икону и башмачок от святых мощей Святителя Спиридона Тримифунтского.

Всего за несколько дней греческим святыням пришли поклониться более 130 тысяч киевлян и гостей города.

Официальную делегацию из Греции в Украине сопровождал директор Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Андрей Ус.

Хранители мощей Спиридона Тримифунтского рассказали удивительные истории о чудесной помощи святителя, которую он подает людям в наши дни. Ниже приводим полную версию рассказа греческих монахов.

«Мощи святителя Спиридона нетленны, они хранятся на острове Керкира. Мы надеваем святителю Спиридону башмачки. Четыре раза в год мы проходим крестным ходом по острову в честь чудес, которые были совершены святителем Спиридоном.

Когда мы идем с мощами святителя, он находится в вертикальном положении – так как мы сейчас стоим здесь с вами. Святитель как бы становится на свои ноги башмачками на пол. Мощи святителя мягкие и имеют температуру человеческого тела +36,6. Когда святитель стоит вместе с нами, мы чувствуем, что он живой.

Мы передаем башмаки тем монастырям, кто у нас их просит. Также мы раздаем верующим кусочки от башмаков святитля – режем их на мелкие кусочки.

Святитель отвечает на просьбы людей. Он совершил много чудес и исцелений. Люди обращаются к нему с проблемами здоровья. Другие – чтобы он помог им обрести духовную жизнь.

Как только мощи святителя Спиридона прибыли к нам на остров, первое чудо, которое совершилось – один слепой прозрел. Святитель спасал людей во время шторма. Есть свидетельства того, что он сам лично спасал людей, вытягивая их за руки. Люди потом приходили в храм, чтобы поблагодарить святителя, потому что они его видели лично.

Также люди обращались к святителю Спиридону, когда у них были финансовые проблемы. И он отвечал: «Через время к тебе придет человек, одолжит деньги, но когда ты их заработаешь, ты ему одолженные деньги должен отдать».

Мы знаем о том, что святитель помогал найти работу, чтобы семья могла иметь хлеб насущный.

Святитель помогает многим людям, у которых есть особые серьезные заболевания. Люди обращаются к нему с проблемами здоровья, и у меня есть некоторые проблемы, и я прошу его, чтобы он меня исцелил.

Есть свидетельства, что он является людям и помогает. Два раза он спас наш остров от чумы. Хочу вам сказать, что на протяжении 500 лет Керкира была под Венецианским правлением. Очень много кораблей приходили на Керкиру с Венеции. Когда пришла чума на остров, умерли 2-3 человека, и многие люди заразились этой болезнью. Тогда жители острова пришли в храм и попросили, чтобы святитель Спиридон помог преодолеть эту болезнь. И те люди, которые обратились - у нас есть свидетельства - это десятки людей, которые заболели, он каждому явился во сне и исцелил его. Он говорил: «Я тебя исцелю». И это чудо помнят и знают все жители нашего острова.

Это было дважды. Два крестных хода из четырех на острове посвящены именно этим событиям - спасению от чумы.

Также в наши дни пары, которые не могут иметь детей, приходят к нам, приезжают на Керкиру, где мощи святителя. Они не едут отдыхать и развлекаться, они приходят на литургию, причащаются, читается акафист. Чета прикладывается к ногам святителя и просит, чтобы они снова смогли посетить Керкиру, но уже со своими детьми. Однажды одна чета приехала через 4 года с двумя детьми.

Святитель Спиридон - большой святой для нас. И мощи его вот уже более 1700 лет нетленны. Это является прямым свидетельством того, что у Бога он приобрел большую благодать. Еще при жизни святитель был смиренный человек. И того же он просит и от нас - смирения. Чтобы у нас была большая вера к Богу, чтобы мы с горячей молитвой обращались к нему. И что бы в нашей жизни ни происходило – всегда полагались на волю Божию. Святитель так жил и он показал нам пример, как должны жить православные христиане. Только так мы можем идти вперед.

В 1716 году, триста лет назад, к нашему острову Керкира приблизились 400 кораблей турецкой армии, чтобы захватить его и дальше продвигаться по Европе. В тот день, когда должно было случиться большое сражение на суше и на море, на береговой охране уже ожидали нападения. Все жители острова горячо молились святителю Спиридону. Ночью святитель Спиридон явился на небесах. Поднялся сильный ветер и большой шторм. Святитель все время находился над защитниками острова. Он наводил страх и ужас на тех, кто хотел напасть на остров. Это одно из исторических событий. Об этом свидетельствовали не только православные воины, но и сами турки.

И для нас это является примером того, что когда народы начинают между собой брань, вообще, когда происходит конфликт - святые защищают тех, кто прав. И только святые помогают нам преодолеть эти трудности. Святитель Спиридон является примером того, что святые нам помогают.

Наши впечатления от Украины приятные, мы уже второй раз в Украине. Мы посетили пещеры Киево-Печерской лавры. Мы видим, что ваш народ до сих пор борется. Какие бы трудности не были, мы не должны опускать руки, бороться и их преодолевать. Мы привезли святыню от святителя Спиридона, чтобы духовно и морально поддержать. Святого беспокоит жизнь и здоровье каждого человека. Церковь подает людям то переполнение веры, которое дает нам Бог. Потому что для Церкви каждый человек – это образ Божий».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".