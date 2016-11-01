В Голосеевский монастырь пришли поклониться греческим святыням более 130 тыс киевлян и гостей города

В Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева 30-31 октября пришли поклониться греческим святыням более 130 тысяч киевлян и гостей города.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", в день 28-й годовщины упокоения монахини Алипии (Авдеевой) – подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине, греческая делегация подарила украинцам икону и башмачок от святых мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Святыни привезли настоятель собора святого Спиридона Тримифунтского (Керкира, Греция) архимандрит Иустинос (Константас) и архимандрит Агафон Дацьйос при поддержке международной общественной организации "День Крещения Руси".

"Святитель Спиридон является одним из примеров того, что святые нам помогают. Святые всегда защищают того, кто прав. Они помогают преодолевать трудности. Мы привезли в дар для благословенного православного народа Украины одну из туфелек, которые надеваем на его честные мощи. Это благословение всегда будет пребывать здесь - каждому из вас, кто захочет приехать и приложиться к святыне, которая здесь будет храниться", - отметил настоятель собора святого Спиридона архимандрит Иустинос.

Официальную делегацию в Украине сопровождал исполнительный директор Благотворительного фонда "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Андрей Ус.

Наместник Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник) поблагодарил делегацию за подарок, прославляющий святителя Спиридона.

Среди христиан всего мира святитель Спиридон Тримифунтский считается быстрым помощником и покровителем в трудных жизненных ситуациях. Также святой Спиридон отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые трудности.