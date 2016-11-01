Иконы апостола Луки

31 октября православный мир празднует день памяти святого апостола и евангелиста Луки - основателя иконописи. Сам он был врачом, но услышав о Христе он прибыл из Греции в Палестину и принял учение от Самого Господа. Спаситель отправил апостола Луку на первую проповедь о Царствии Небесном еще при Своей земной жизни.

После Воскресения Иисус Христос явился святым Луке и Клеопе. Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Апостол Лука делил с ним все трудности проповеднического подвига.

После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду.

В городе Фивы он мученически окончил земной путь. Согласно Церковному преданию он написал первые иконы Божией Матери. Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие было написано им в 62-63 годах в Риме, под руководством апостола Павла.

Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии. Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62-63 годах в Риме. Книга Деяний - продолжение Четвероевангелия о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спасителя.

Авторству Луки по разным данным принадлежат от 10 до 70 икон. Не менее трех икон были написаны апостолом Лукой при жизни Богородицы.Согласно церковному преданию, увидев написанные Лукой образа, произнесла она: «Благодать Родившегося от Меня и Моя с этими иконами да пребудет».

Православная Церковь почитает иконы, написанные апостолом Лукой, среди которых образ: Милостивая – Киккская (находится на Кипре в Киккской обители); Ченстоховская (находится в католическом монастыре на Ясной горе близ Ченстохова); Виленская; Владимирская (написана на доске стола, за которым совершало трапезу Святое семейство); Одигитри-Смоленская; Хахульская (находилась в Гелатском Успенском монастыре близ Кутаиси; Корсунская (принесена св. равноапостольным Владимиром из Корсуни в Киев в 988 году), Иерусалимская.

Также считается, что апостолом Лукой написаны иконы: Santa Maria Maggiore; Santa Maria della Grazia; Santa Maria del Popolo; Santa Maria della Consolazione и другие.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".