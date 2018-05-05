10 интересных фактов о святителе Спиридоне Тримифунтском

Греческая делегация Православной Церкви 30 октября привезла в Киев дар православным христианам - икону святителя Спиридона Тримифунтского и башмачок от святых мощей преподобного. Приведем интересные факты о святом Спиридоне Тримифунтском.

1. Преподобный всю свою жизнь творил добрые дела: кормил нищих, предоставлял кров бездомным, помогал бедным.

2. За праведную жизнь Господь наделил Спиридона Тримифунтского даром прозорливости, исцеления и изгнания бесов.

3. На І Вселенском Соборе святитель обличил ересь и доказал Единство во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и сжал его: из кирпича вышел огонь, потекла вода, а глина осталась в руках преподобного. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна. Так и в Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество Едино», - сказал святитель.

4. Когда на Кипре была продолжительная засуха и неурожай, по молитвам преподобного к Господу бедствие прекратилось.

5. В один из дней к Спиридону Тримифунтскому пришла женщина, которая держала на руках мертвого ребенка. Святитель произнес молитву, и младенец ожил. Увидев это чудо, мать упала замертво, но по молитвам к Господу святитель вернул к жизни и ее.

6. Когда разбойники ночью забрались в овчарню к преподобному, то невидимая сила связала их, и воры не смогли сдвинуться с места. Утром святитель развязал разбойников, уговорил их оставить преступное ремесло и подарил каждому по овце со словами: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали».

7. Даже будучи епископом Тримифунта, святой продолжал вести простую и смиренную жизнь: самостоятельно убирал хлеб, пас стада овец.

8. Мощи преподобного сохраняют температуру человеческого тела, у него растут волосы и ногти, а одежда изнашивается. На Корфу популярно предание о том, что Спиридон Тримифунтский много ходит по миру и делает добрые дела, поэтому его башмаки стаптываются. Раз в год башмаки меняют, а старая пара становится чтимой реликвией для православных.

9. Когда фашисты бомбили остров Корфу во время II Мировой войны, единственным местом, где люди могли чувствовать себя безопасно, был храм Спиридона Тримифунтского. Все здания вокруг церкви были разрушены, а в храме остались целы даже стекла.

10. Преподобного, как правило, просят о материальном благополучии, помощи в решении жилищных проблем и успехах в работе, бизнесе.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".