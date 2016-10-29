Преподобный Евфимий: почему афонский святой признался в убийстве, которого не совершал

28 октября - день памяти преподобного Евфимия Нового, Солунского.

Святой родился в 824 году в городе Анкира в Галатии (территория современной Турции), и в миру получил имя Никита. Благодаря благочестивым родителям, преподобный получил христианское воспитание и с малых лет ощущал тягу к монашескому образу жизни. В 7 лет Никита потерял отца и стал опорой для матери. Пройдя военную службу, парень по настоянию матери женился. В этом браке у него появилась дочь Анастасия. Но желание пройти путь инока в сердце Никиты только крепло, поэтому он решил оставить семью и подвизался на горе Олимп, где в то время прославился монашескими подвигами преподобный Иоанникий Великий.

В один из дней, когда вокруг подвижника собралось много людей, отец Иоанникий прозрел будущую жизнь Никиты, исполненную добродетелями, и воскликнул: «Этот юноша – дурной человек: он – человекоубийца. Свяжите его». В ответ на это Никита признал себя настоящим убийцей и готов был понести наказание. Иноки схватили юношу, но старец их остановил: «Я обвинил его пред вами, как убийцу, только для испытания. Если и в юности, и в мире, еще не испытав нашего жития, он ради послушания признал себя виновным в таком преступлении, то каковых добродетелей он ни совершит, когда сделается иноком!»

Но выслушав эти слова, Никита со смирением покинул старца, так как понял, что если будет рядом с ним, то не избежит мирской славы, которой он так не желал. Преподобный поселился у старца Иоанна, который постриг Никиту в монахи с именем Евфимий. Укрепившись в добродетелях, преподобный Евфимий отправился на Святую Гору Афон, где ревностно исполнял устав монашеской жизни. Желая снискать еще большее смирение, святой поселился в пещере, где прожил три года. Питался он только растительной пищей: желудями, каштанами и непрерывно соблюдал пост, спал на голой земле и молился.

После трех лет безмолвия, Евфимий покинул Афон и отправился в Солунь, где к нему стали стекаться толпы верующих, чтобы получить от преподобного духовный совет. Но мирская слава по-прежнему была противна святому. В поисках уединенной жизни он возвратился на Афон, но и здесь его не оставляли иноки, которые узнали, что среди них появился великий подвижник.

Своей праведной жизнью святой Евфимий очистил свой ум и сердце и удостоился Божественных откровений. Господь повелел преподобному идти на гору Перистера. Там отец Евфимий основал две обители, и в сане диакона управлял ими 14 лет. В одной из обителей святой постриг в монашеский образ своих родственников: мать и жену. Прозрев час своей смерти, святой удалился на Священный остров, расположенный недалеко от Святой Горы. На этом острове Евфимий нашел уединенную пещеру и мирно отошел ко Господу в 889 году.