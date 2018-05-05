10 фактов об иконе Божией Матери "Всецарица"

28 октября в монастыре Ватопед чтят икону Божией Матери "Всецарица" или "Пантанасса".

1. Икона написана в XVII веке. На ней изображена Пресвятая Богородица в багряных одеждах, Она восседает на троне и держит в руках Сына Божьего. По бокам ангелы осеняют Богородицу своими крыльями.

2. Перед чудотворным образом молятся об исцелении от рака, избавлении алкогольной и наркотической зависимости. Образ защищает от колдовства. Пречистая Богородица наставляет на праведный путь, помогает укрепить веру, найти утешение.

3. Известно о первом чуде у образа «Всецарица»: один молодой человек зашел в храм, чтобы поклониться иконе, но был отброшен невидимой силой на землю. После этого молодой человек раскаялся в занятии колдовством и уверовал в Господа.

4. По молитвам к Богородице, у списка иконы «Всецарица» в Киево-Печерской лавре прозрела женщина. Медики из Украины и Израиля подтвердили факт исцеления.

5. На Афон в монастырь Ватопед, где пребывает икона приходят тысячи писем от верующих, с просьбой к монахам помянуть перед образом больных раком.

6. С первообраза иконы «Всецарица» сделано большое число списков. Многие из них также стали чудотворными.

7. Иконе принесены в дар множество золотых украшений и драгоценных ювелирных изделий, которые оставили в знак благодарности у образа, исцелившиеся люди.

8. Образ написан на золоте в украшенном киоте.

9. В афонском монастыре Григориат также хранится образ «Всецарица». Когда в обители происходили пожары, икона оставалась невредимой.

10. На греческом языке название образа «Всецарица» звучит как «Пантанасса». Образ также называют «Всеповелительница».

Напомним, что "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" с 14 октября по 14 ноября проводит конкурс «Пресвятая Богородица в моей жизни».

Каждый православный христианин любит и почитает образ Богоматери, кому-то она помогала в тяжелой жизненной ситуации, кого-то исцеляла или подсказывала верный путь, с кем-то случались настоящие чудеса.

"Мы очень хотим, чтобы об этих чудесах и благих историях узнал весь мир. Если вам есть чем поделиться, если вас переполняют чувства и эмоции, присоединяйтесь к нам.

Для участия в конкурсе вам необходимо подписаться на страницу Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», поделиться этим постом и поведать свою историю (также можно приложить фото), оставив ее на стене или в личных сообщениях страницы.

Все истории будут опубликованы от имени страницы Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Три истории, которые получат наибольшее количество «лайков» от читателей страницы, станут победителями и получат в дар иконы Богородицы со Святой Горы Афон.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Если у вас возникли вопросы относительно участия в конкурсе, их можно задать по номеру телефона: +38 044 278 0188", - сообщает сайт БФ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон"