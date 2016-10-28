В Греции открыли храм в честь афонских святых XX века

В Греции завершилось строительство нового храма в честь афонских преподобных Паисия Святогорца и Порфирия Кавсокаливита.

Как сообщает "Православное наследие на Святой Горе Афон" со ссылкой на греческий сайт Romfea.gr, церковь построена в районе Святой Димитрий в области Аттика. Храм Паисия Святогорца и Порфирия Кавсокаливита пристроен к собору великомученика Дмитрия Солунского. Поклониться иконам преподобных святогорцев в день открытия храма пришли сотни православных верующих.

Митрополит Лимасольский Афанасий, который лично знал преподобных, отслужил молебен в новом храме. Владыка обратился к многочисленным прихожанам с проповедью «Святые наших дней, преподобные Паисий и Порфирий Святогорцы».

Справка

Паисий Святогорец один из самых уважаемых греческих старцев XX века. Преподобный родился 25 июля 1924 года в небольшом греческом селении Фарасы на территории Турции. С юных лет Паисий Святогорец желал стать монахом, поэтому после службы в армии в 1950 году он приехал на Святую Гору Афон, где принял монашеский постриг. Старец оставил миру неоценимое духовное наследие - свои поучения. Одно из самых известных - Собрание Слов преподобного Паисия Святогорца в 6-ти томах. Священный Синод Вселенского Патриархата 13 января 2015 года причислил старца Паисия к лику святых Православной Церкви.

Порфирий Кавсокаливит родился в Греции в 1906 году. Скрытно от родителей, будучи совсем юным, преподобный ушел на Афон и принял монашеский постриг. Из-за болезни, в 19 лет, святой покидает Афон и служит в Левконе, а затем в Афинах. Тысячи людей приходили к старцу Порфирию за духовным советом, и святой каждому уделял время. Многих скорбящих, по Божией благодати, преподобный исцелил от болезней. Только в 1984 году Порфирий Кавсокаливит вернулся на Афон, но прожил на Святой Горе всего два года, после чего отошел ко Господу. Священный Синод Константинопольского Патриархата канонизировал старца Порфирия 27 ноября 2013 года.