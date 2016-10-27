Иверская икона Богородицы, которая пришла на Афон по морю и явилась монахам в огненном столпе

Православный мир 26 октября отмечает день памяти Иверской иконы Божией Матери (Вратарницы).

Согласно церковному преданию, в IX веке в период иконоборчества, когда царствовал император Феофил, одна благочестивая вдова из Никеи (территория современной Турции), берегла в своем доме образ Богородицы. Об этом стало известно и к вдове пришли воины, которые решили забрать икону. Один из воинов пронзил образ копьем, и из лика Богородицы на иконе потекла кровь. С тех пор на всех списках с этой иконы, Божия Матерь изображена с маленькой раной на лике. Чтобы спасти образ, благочестивая вдова опустила икону в море, и образ вертикально, не утопая, поплыл по волнам.

В это время в Иверском монастыре на Святой Горе Афон подвизался сын вдовы. В один из дней иноки обители заметили в море огненный столп, который возвышался к небесам. Огонь шел от образа Богородицы, который проплывал мимо берегов Святой Горы. Монахи сели в лодку и поплыли по морю, чтобы достать из воды чудесную икону, но чем ближе они подплывали к ней, тем дальше отдалялся образ. Инокам оставалось только молиться, чтобы Игуменья Афона даровала им свой образ.

В те времена в Иверском монастыре подвизался старец Гавриил. Пречистая явилась во сне к старцу и велела ему с твердой верой ступать по волнам, чтобы достать из воды икону. Старец Гавриил поступил по слову Богородицы, и, бесстрашно ступив по морю, принял икону. Так Божия Матерь проявила Свое благоволение к Иверскому монастырю. Монахи принесли образ в часовню и три дня и три ночи совершали перед ней молитву, а после перенесли икону в соборную церковь обители. На том месте, где братия молилась перед иконой, чудесным образом пробился источник чистейшей воды.

Но на следующее утро иноки обнаружили, что образ исчез из храма и появился над воротами обители. Монахи вновь вернули икону в церковь, но образ снова исчез. Тогда Богородица во второй раз явилась старцу Гавриилу и велела ему передать братии монастыря, что не хочет, чтобы Ее образ охраняли в соборной церкви. «Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет», - сказала Богородица.

Иноки Иверского монастыря с прилежанием выполнили волю Божией Матери и построили надвратный храм в Ее честь, куда и положили чудотворную икону. В этом храме образ Богородицы хранится и сейчас. Именно поэтому Иверская икона Божией Матери еще называется Вратарница или Привратница, так как расположена над вратами монастыря и почитается как заступница обители. В XVI веке грузинские ювелиры украсили образ серебряным окладом.