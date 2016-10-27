10 фактов об Иверской иконе Божией Матери

1. Иверская икона Богородицы приплыла к берегам Афона по волнам, окруженная столпом огня.

2. Образ никогда не вывозили с Афона.

3. Согласно церковному преданию, икона Божией Матери покинет Святую Гору только перед Вторым Пришествием Христа.

4. Перед иконой молятся об исцелении душевных и телесных недугов, а также о сохранении жилища от пожаров, воров, потопа и других бедствий.

5. С иконы сделано множество списков. Известен Монреальский Иверский список, написанный на Афоне в 1981 году, который мироточил 15 лет. В 1997 году хранитель иконы был убит, а сам образ бесследно пропал.

6. Иверский образ Богородицы явил множество чудес. Одно из них: когда монастырь с моря осадили персы, братия обители совершила молитву перед чудотворной иконой. На море разразился шторм, все корабли ушли на дно, а монастырь остался цел.

7. Чудотворные списки с Иверской иконы Богородицы есть и в Украине. Один из них хранится в Винницкой области в храме преподобной Параскевы Сербской.

8. Афонские монахи заметили, что накануне масштабных бедствий или мировых потрясений, лампада с маслом перед иконой раскачивается.

9. Иверский образ также называют «Портаитисса», что в переводе с греческого означает Вратарница или Привратница, так как икона находится над вратами Иверского монастыря на Афоне.

10. По преданию икона написана апостолом Лукой при жизни Богородицы.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".