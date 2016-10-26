На Афоне состоялась интронизация нового игумена Свято-Пантелеимонового монастыря

На днях с особой торжественностью и великолепием состоялась интронизация нового игумена Свято-Пантелеимонового монастыря на Святой Горе Афон архимандрита Евлогия.

Об этом сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со ссылкой на греческий сайт Romfea.gr.

Согласно афонскому уставу пастырский жезл новому игумену обители архимандриту Евлогию вручил антипросоп Великой Лавры иеромонах геронт Никодим.

На панигирном торжестве по случаю интронизации присутствовали ингумен Хиландарского монастыря архимандрит Мефодий, представители Священного Кинота, монахи афонских монастырей, губернатор Святой Горы г. Аристос Космироглу и множество паломников.

Божественную Литургию возглавили архиепископ Астраханский Никон, епископ Кинешемский Иларион и епископ Ахтубинский Антоний.

Послание от имени Священного Кинота озвучил секретарь иеромонах Феофил Пантократорский, приветственное слово в адрес нового игумена возгласил антипросоп Великой Лавры на Афоне иеромонах Никодим.

Игумен Евлогий в своем слове по случаю интронизации отметил: «Восседая на игуменском месте не по собственному произволению, но по Промыслу Божию и по любви братии монастыря, о которых я несу большую ответственность».

Также игумен выразил особое почтение в адрес Вселенского Патриарха, под чьим омофором находится Святая Гора: «Благодарю Его Всесвятейшество Вселенского Патриарха за его пастырскую любовь и поддержку, оказанную мне, в течение моего пятилетнего служения на подворье нашего монастыря в Константинополе».

Новый Игумен также обратился в адрес православных народов России, Украины, Белоруссии, Молдовы: «Хочу заверить, что мы всегда молимся день и ночь о них», - подчеркнул в своем слове о. Евлогий.

В завершение новый игумен сказал: «Этот день и час принадлежит братии монастыря, которая избрала меня игуменом. Все вы знаете, что более 20 лет я нес послушание со смирением в сане диакона до избрания моего игуменом. Я никогда не помышлял об игуменстве в монастыре, так как мои предшественники были высокой духовной мудрости и высоких дарований. Со смирением принимаю ваше избрание».

После Божественной Литургии все присутствующие гости и паломники приняли участие в праздничной трапезе.

Автор фото: священник Антоний Демиденко.