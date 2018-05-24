Афонский быт, или один день из жизни монахов

Жизнь на Святой Горе Афон подчиняется традициям, которые в монашеской республике остаются неизменными на протяжении сотен лет. Мы расскажем о том, чем наполнен типичный день святогорского монаха.

На Святой Горе действует византийское времяисчисление. Это значит, что новый день на Афоне начинается с закатом: как только солнце пропадает за горизонтом, стрелки часов в монастырях переводят на полночь. Это и есть начало нового дня. В это время иноки собираются в храмах и совершают службу, которая длится около часа. После службы монахи расходятся по своим кельям и спят по 4-5 часов.

После пробуждения иноки совершают келейные каноны, то есть молятся индивидуально в своих кельях. Такие каноны обычно длятся около 1,5 часов и определяются каждому монаху духовным наставником обители. После того как молитвенное правило исполнено, иноки отправляются на службу, которая завершается большой литургией. По окончании службы монахи причащаются и отправляются на трапезу. Но монастырская трапеза это не обычный прием пищи в мирском понимании. На Афоне это своеобразное продолжение молитвы, поэтому даже во время еды монахи продолжают молиться в своем сердце. Трапезы в монастырях обычно проходят очень быстро: 10-15 минут. В меню святогорцев, естественно, нет никакого мяса, только овощи, фрукты, оливки, мед, орехи, хлеб и иногда рыба.

После того как трапеза завершается, монахи снова отправляются в свои кельи, где могут немного отдохнуть: не более двух часов. По прошествии этого времени, насельники обителей выходят каждый на свое послушание. Стоит отметить, что послушание монахам выбирается индивидуально. Когда молодой инок попадает в монастырь, то игумен обители и братия монастыря присматриваются к новичку, чтобы определить его таланты и понять к какому труду, лучше всего приложить усилия монаха.

Например, если в мирской жизни монах был поваром и умел хорошо готовить, то его определят в послушание на кухню, а если молодой инок физически развит, то его послушанием может стать заготовка дров на зиму. Кстати, послушание имеет даже игумен монастыря, ведь совместная работа это основа общежительного уклада обители.

Выполнив все послушания, монахи отправляются на вечернюю литургию, а потом ужинают в трапезной. После ужина иноки расходятся по кельям и предаются молитве.

Конечно, распорядок дня монахов от монастыря к монастырю может несколько отличаться, ведь каждая обитель - это отдельное государство со своими законами и уставом, но они все равно остаются достаточно строгими и немногие паломники способны так прожить хотя бы неделю.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".