Афонские святые и старцы о том, почему люди болеют

По учению святых отцов Церкви, подлинные причины телесных болезней человека кроются в духовной сфере.

Человек, который не может справиться со своими страстями, страдает не только телом, но и духом. Именно грех приносит человеку страдания, ведь сказано в Священном Писании: «Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились» (Иер. 30: 15).

Мы собрали высказывания афонских святых и старцев о том, почему люди страдают от болезней и как следует к этому относиться.

Преподобный Паисий Святогорец

«Болезни помогают людям, у которых нет добродетелей, умилостивить Бога. Здоровье - это большое дело, но то доброе, что приносит человеку болезнь, здоровье ему дать не может! Болезнь приносит человеку духовное добро. Болезнь - это великое, великое благодеяние. Она очищает человека от греха, а иногда гарантирует ему небесную мзду. Душа человека подобна золоту, а болезнь подобна огню, которая это золото очищает. Посмотри, ведь и Христос сказал апостолу Павлу: "Сила Моя в неемощи совершается". Чем больше мучается человек от болезни, тем более чистым и более святым он становится - лишь бы он терпел и принимал болезнь с радостью».

«Единственное, что необходимо в некоторых болезнях, - это немного терпения. Бог попускает болезнь, для того чтобы человек получил небольшую мзду, и посредством этой болезни Бог очищает человека от имеющихся у него недостатков. Ведь телесная болезнь помогает в исцелении болезни душевной. Болезнь телесная приносит человеку смирение и таким образом нейтрализует его душевную болезнь».

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Молись не о том, чтобы Бог избавил тебя от различных твоих болезней, но о том, чтобы тебе посредством умной молитвы, пребывая в терпении, умиротвориться. Это принесет тебе очень большую пользу».

«Не проси Бога облегчить твои страдания от различных болезней, не принуждай Его к этому в своих молитвах. Но с неизменной стойкостью и терпением переноси свои недуги - и увидишь, какую от этого получишь пользу».

Монах Симеон Афонский

«Какая болезнь самая опасная? Отчаяние. Каков признак здоровой души? Вера».

«Если больше будешь заботиться о духовном здоровье, меньше будешь знать телесных болезней. Не люби лечиться, а люби здоровью учиться».

Преподобный Никодим Святогорец

«Больной ли ты или бедный, терпи. Ничего кроме терпения Бог от тебя не требует. Терпя благодушно, ты будешь находиться непрерывно в добром деле. Когда ни воззрит на тебя Бог, будет видеть, что ты делаешь добро или пребываешь в добре, если благодушно терпишь, тогда как у здорового дела добрые идут промежутками. Почему, желая перемены своего положения, ты желаешь променять лучшее на худшее?»

«Нетерпеливость, не врачуемая благопомышлениями, берет силу и переходит в ропотливость, и лишает больного прежнего покоя от благодушного терпения. А враг радуется, что успел расстроить».

Преподобный Силуан Афонский

«Душа, которая предалась воле Божией, ничего не боится: ни грозы, ни разбойников, ничего. Но что ни случится, — она говорит: «так Богу угодно». Если болен, - думает: значит мне нужна болезнь, иначе бы Бог не дал мне ее. И так сохраняется мир в душе и теле».

«Иной много страдает от бедности и болезней, но не смиряется, и потому без пользы страдает. А кто смирится, тот всякою судьбою будет доволен, потому что Господь его богатство и радость, и все люди будут удивляться красоте души его».