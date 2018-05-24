Братство Фомадов: главный секрет лучшего афонского хора (видео)

На Святой Горе Афон в скиту Малая Анна есть келья святого апостола Фомы. Насельники этой кельи, именуемые братством Фомадов, известны всему миру, как одни из лучших певчих горы Афон. Расскажем о том, почему пение Фомадов так высоко ценится в православном мире.

Келья апостола Фомы была основана в 1880 году и относится к обители Великая Лавра - первенствующему и самому крупному монастырю на Афоне. Келью основали иноки-ювелиры, которые сохранили византийскую традицию работы по серебру. Но все же ювелирное дело является вторым послушанием монахов, ведь главное послушание братства Фомадов - певческое искусство.

В 1953 году в келье апостола Фомы подвизался инок Андрей. Монах имел замечательный голос и хорошо знал традиции византийского духовного пения. Талант молодого монаха был замечен на Афоне, и его стали приглашать петь на праздниках с другими певчими иноками, которые являлись носителями византийской певческой традиции.

Позже игумены святогорских обителей стали звать на праздники к себе в монастырь не только инока Андрея, но и других талантливых монахов кельи апостола Фомы. Так братство Фомадов получило свою славу лучших певчих на Афоне.

Секрет певчих кельи апостола Фомы в непрестанной молитве. Исследователи музыки даже ввели отдельный термин для такого пения - Святогорский стиль в музыке. Все дело в том, что во время пения иноки молятся, продолжая традиции византийской музыки. Многие певчие, особенно в Греции, стали подражать этому стилю.

Братия поет на всенощных бдениях в разных монастырях горы Афон. Также хор путешествует по миру и уже успел побывать в России, Индии, Америке, Греции и Германии.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".