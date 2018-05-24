Афонские святые и старцы о полезном чтении

Духовное чтение – одна из важнейших составляющих христианской жизни. Мудрые книги не только формируют кругозор человека, но и могут существенно изменить его жизнь. Именно через чтение трудов святых отцов Церкви люди приходят к вере, а некоторые даже берут на себя монашеский подвиг.

Мы собрали высказывания афонских святых и монахов о душеполезных книгах.

Преподобный Паисий Святогорец

«Пусть они (люди) сначала читают Евангелие, чтобы понять, что значит “Христос”. После того, как они немного придут в сокрушение, пусть читают Ветхий Завет. Знаешь, как бывает трудно, когда твоей помощи просят люди, ничего не читавшие? Все равно, что ученик начальной школы идет к профессору университета и говорит ему: “Помоги мне”. И что тогда говорить профессору? Что один плюс один равняется двум?»

«Ты получаешь пользу только тогда, когда понимаешь, о чем говорится в книге, испытываешь себя и принуждаешь себя применять прочитанное к самому себе. “О чем говорит то, что я читаю? Где я духовно нахожусь? Что мне следует делать?” И потом чем больше кто-то узнает, тем большую он несет ответственность. Я не говорю, что не надо читать, чтобы не знать много и не быть ответственным. Такое отношение к чтению было бы лукавством. Я имею в виду то, что не следует читать лишь для того, чтобы получать удовольствие».

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Чтобы право шествовать путем истинным, следует постоянно читать Священное Писание, жития святых, другие церковные книги. Если во время чтения какое-либо слово или мысль из прочитанного поразит тебя, прерви чтение и задержись на ней подольше, хорошенько ее обдумай. Скоро ты увидишь, какую великую пользу это приносит».

«Читай больше, чтобы просветился твой ум. Знаешь, я сам читал очень много. Чтобы меня никто не беспокоил, я забирался на одно дерево по лесенке, которую я сам смастерил. Поднявшись наверх, я затаскивал ее за собой, чтобы никто ничего не заметил и чтобы меня не побеспокоили. Так я мог на протяжении многих часов внимательно читать и размышлять над прочитанным».

Преподобный Паисий Величковский

Если же удалитесь от чтения книг отеческих, то лишитесь мира Христова и любви.

Преподобный Никодим Святогорец

«Когда ты собираешься читать Евангелие и открываешь его, то делай это так, как будто ты открываешь Небо, так как эта Книга, написанная с величайшим благоговением, содержит в себе учение Самого Христа. Читай ее так, как будто тебя учит Сам Господь. Когда ты читаешь Его слова, то не ощущаешь никакого страха».

Преподобный Иосиф Исихаст

«Читай божественные книги, чтобы ими просвещался ум, чтобы направлялась на духовный путь твоя душа. И это божественное чтение станет для тебя небесным приданым и вечным богатством».

Схиархимандрит Кирик Афонский

«Есть такие люди Божии, которые, начитавшись подвижнических книг, сразу хотят подражать подвижникам, молитвенный труд коих описан в книгах, а посему читатели книг держат внимание на сердце чувственном, желая соединить ум с сердцем, что составляет высший подвиг молитвенный. Однако браться за такой подвиг никому нельзя без опытного руководителя, т.к. прежде всего самое чувственное сердце заболит до острой колики в нем, и вся грудь разболится, и тогда по необходимости оставишь всякую молитву и даже по книге производимую, а об умосердечной и говорить нечего...»

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".