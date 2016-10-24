Святитель Филофей Коккин, который дважды становился патриархом

Православная Церковь 24 октября отмечает день памяти патриарха Константинопольского святителя Филофея Коккина.

Святой Филофей родился в 1300 году в Греции в Фессалониках. В миру получил имя Фока. Преподобный получил блестящее образование и, переехав на гору Синай, принял монашеский постриг в достаточно юном возрасте. С горы Синай преподобный перешел на Святую Гору Афон, где подвизался в монастыре Ватопед. В этой обители Филофей Коккин познакомился со святым Саввой Христа ради юродивым, которому составил житие.

После преподобный подвизался в главенствующем монастыре Афона - Великая Лавра и в 1342 году стал игуменом обители, в то время как игумена макария избрали митрополитом Фессалоникским.

По окончании гражданской войны в Византии (1341-1347) преподобный Филофей был избран митрополитом Ираклийским. В 1351 году на Константинопольском Соборе, где рассматривались вопросы исихазма, преподобный составил Томос Собора. В 1353 году Филофей Коккин занимает патриарший престол, но в 1354 году преподобный вынужден отказаться от управления Церковью, так как опасался императора Иоанна Палеолога. Святой возвращается к монашеской жизни на Афоне, но вскоре император Иоанн сам призвал Филофея Коккина на патриаршую кафедру.

Деятельность преподобного на патриаршем престоле, начиная с 1364 года, была отмечена ревностной защитой православия. Филофей Коккин активно выстраивал отношения с другими патриархами, ратовал за единство Церкви, боролся с прозелитизмом католиков и стал почитаться не только как церковный деятель, но и национальный герой.

В 1376 году преподобный оставил патриарший престол и спустя три года: в 1379 году, мирно отошел ко Господу. Другие же исследователи церковной истории утверждают, что патриарха Филофея и императора Иоанна свергли в ходе переворота Андроника IV и преподобный скончался в темнице.

В XVIII веке неизвестный афонский инок написал житие святого и песненное последование для богослужения. Также на Святой Горе сохранились три кодекса с житием и богослужебным последованием святителю Филофею.

Преподобный Филофей Коккин за свою жизнь написал много богословских трудов. Он составил жития многих святых Афона: Григория Паламы, Германа Марули, Саввы Ватопедского, Исидора Вухераса, Никодима Нового, Димитрия Мироточивого, а также написал об апостоле Фоме и многих других. Святой прославился в качестве песнетворца-гимнографа и составил глубокие и содержательные песнопения.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".