Греческий храм Спиридона Тримифунтского подарит Голосеевскому монастырю икону и башмачок от мощей святителя
В киевском Свято-Покровском Голосеевском монастыре 30 октября состоится принесение и дарение святой иконы и башмачка от святых мощей Святителя Спиридона Тримифунтского.
Как сообщает "Православное наследие на Святой Горе Афон" со ссылкой на сайт монастыря, святыню привезет настоятель собора святого Спиридона Тримифунтского (Керкира, Греция) первый секретарь Керкирской, Паксийской и Диапонтийских островов Митрополии архимандрит Иустинос (Константас).
Принесение святынь святителя Спиридона Тримифунтского проводится по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
Это событие состоится 30 октября, в день преставления особо почитаемой православными христианами подвижницы, монахини, блаженной юродивой Христа ради Алипии. Традиционно в этот день Голосеевский монастырь посещают более ста тысяч паломников из Украины и зарубежья.
Среди христиан всего мира, святитель Спиридон Тримифунтский считается скорым помощником и заступником в тяжелых жизненных ситуациях. Также святой Спиридон отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые затруднения.
Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре. Все свои средства он отдавал на нужды бедных, прославился милосердием и добрыми делами. Господь наградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. Во времена царствования императора Константина Великого, его избрали епископом города Тримифунта.
Святитель Спиридон в 325 году был участником I Вселенского Собора, где вступил в спор с греческим философом, против ереси ариан. Противник христианства принял святое крещение. На том же Соборе святитель Спиридон наглядно привел доказательство Единства Святой Троицы, чем пристыдил еретиков. Он взял в руки кирпич и крепко сжал его: мгновенно из него вышел огонь, потекла вода, а глина осталась в руках чудотворца, что символизировало три лица Святой Троицы.
Однажды к святому пришла женщина с мертвым ребенком на руках, моля о помощи. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Потрясенная мать упала замертво, но молитва угодника Божьего вернула жизнь и матери.
Святитель Спиридон прожил долгую жизнь и умер около 348 года. Мощи святого пребывают на острове Корфу. А правая рука святителя Спиридона находится в Риме.