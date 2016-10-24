Греческий храм Спиридона Тримифунтского подарит Голосеевскому монастырю икону и башмачок от мощей святителя

В киевском Свято-Покровском Голосеевском монастыре 30 октября состоится принесение и дарение святой иконы и башмачка от святых мощей Святителя Спиридона Тримифунтского.

Как сообщает "Православное наследие на Святой Горе Афон" со ссылкой на сайт монастыря, святыню привезет настоятель собора святого Спиридона Тримифунтского (Керкира, Греция) первый секретарь Керкирской, Паксийской и Диапонтийских островов Митрополии архимандрит Иустинос (Константас).

Принесение святынь святителя Спиридона Тримифунтского проводится по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Это событие состоится 30 октября, в день преставления особо почитаемой православными христианами подвижницы, монахини, блаженной юродивой Христа ради Алипии. Традиционно в этот день Голосеевский монастырь посещают более ста тысяч паломников из Украины и зарубежья.

Среди христиан всего мира, святитель Спиридон Тримифунтский считается скорым помощником и заступником в тяжелых жизненных ситуациях. Также святой Спиридон отзывается на молитвы тех, кто испытывает финансовые затруднения.

Свя­ти­тель Спи­ри­дон Три­ми­фунт­ский ро­дил­ся в кон­це III ве­ка на Кипре. Все свои сред­ства он от­да­вал на нуж­ды бедных, прославился милосердием и добрыми делами. Гос­подь на­гра­дил его да­ром чу­до­тво­ре­ния: он ис­це­лял неиз­ле­чи­мо боль­ных и из­го­нял бе­сов. Во времена цар­ство­ва­ния им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го, его из­брали еписко­пом го­ро­да Три­ми­фун­та.

Свя­ти­тель Спи­ри­дон в 325 го­ду был уча­стником I Все­лен­ско­го Со­бо­ра, где всту­пил в спор с гре­че­ским философом, против ереси ариан. Про­тив­ник хри­сти­ан­ства при­нял свя­тое кре­ще­ние. На том же Со­бо­ре свя­ти­тель Спи­ри­дон наглядно привел до­ка­за­тель­ство Един­ства Свя­той Тро­и­цы, чем пристыдил еретиков. Он взял в ру­ки кир­пич и крепко сжал его: мгно­вен­но из него вышел огонь, потекла во­да, а гли­на оста­лась в ру­ках чу­до­твор­ца, что символизировало три лица Святой Троицы.

Од­на­жды к святому при­шла жен­щи­на с мерт­вым ре­бен­ком на ру­ках, моля о помощи. По­мо­лив­шись, он вер­нул мла­ден­ца к жиз­ни. Потрясенная мать упа­ла замертво, но молитва угод­ни­ка Божьего вер­ну­ла жизнь и ма­те­ри.

Святитель Спиридон прожил долгую жизнь и умер около 348 года. Мо­щи святого пребывают на ост­ро­ве Кор­фу. А правая ру­ка святителя Спиридона находится в Риме.