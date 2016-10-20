День памяти апостола Фомы, или где на Афоне живут лучшие певчие и ювелиры

Православная Церковь 19 октября отмечает день памяти одного из 12-ти учеников Иисуса Христа - апостола Фомы.

Апостол Фома родился в Галилее в городе Панеаде и был рыбаком. Услышав проповеди Спасителя и узнав о чудесных исцелениях, которые явил Господь, апостол Фома последовал за Иисусом и вошел в число Его ближайших учеников.

Но когда Христос был распят на кресте и воскрес, апостол Фома не поверил, что Господь победил смерть. Тогда на восьмой день после Своего воскресения Спаситель явился к Фоме и показал ему Свои раны, оставленные римскими палачами. Увидев это, апостол воскликнул: «Господь мой и Бог мой!»

Когда ученики Христа бросили жребий, чтобы определить в какие земли каждому из них отправиться, чтобы нести Слово Божие, святому Фоме выпало идти в Индию, для просвещения язычников. Апостол огорчился такой участи, но Господь снова явился к Фоме и повелел быть бесстрашным, пообещав, что Сам незримо будет находиться вместе с ним. Святой Фома стал проповедовать Христа в Эфиопии, Палестине, Месопотамии и Индии.

Когда святой апостол проповедовал в Индии, настало время Успения Богородицы. Чтобы пребывать рядом с Божией Матерью в последние дни ее земной жизни, со всех концов земли в Гефсиманию явились апостолы, но святой Фома не успел ко дню погребения Богородицы.

Когда апостол Фома все же прибыл в Гефсиманию, то стал глубоко скорбеть о том, что не смог проститься с Богородицей. Тогда ученики Христа согласились открыть гробницу Божией Матери, чтобы святой Фома поклонился Ее телу и утешился в своем горе. Когда камень от гробницы отбросили, то Фома вместе с другими учениками Спасителя, не обнаружил тела Пречистой. После этого апостолы еще больше утвердились в вере и осознали, что Господь забрал тело и душу Пречистой Матери на небо.

Фома снова вернулся в Индию и продолжил проповедовать Христа. Апостол обратил в христианскую веру двух женщин, одна из которых была супругой правителя Мудзия. Женщина искренне уверовала во Христа и отказалась от плотского сожительства с нечестивым мужем. Царь Мудзий в гневе заключил апостола Фому в темницу и замучил святого, пронзив его тело пятью копьями. Так апостол Фома отошел ко Господу.

На Святой Горе Афон в скиту Малая Анна, который относится к Великой Лавре, есть келья святого апостола Фомы, основанная в 1880 году. Монахов, которые подвизаются в этой келии, называют Фомадами или братством Фомадов. На весь православный мир братство Фомадов славится своими певчими. Хор братства - один из лучших на Святой Горе Афон. Певчие выступают по всему миру и занимают первые места на православных фестивалях музыки.

Также иноки братства Фомадов известны своим ювелирным ремеслом. Монахи, следуя византийской традиции, по древним эскизам создают уникальные предметы церковной утвари из серебра: лампады, кресты, пояса с серебряными пряжками, четки и многое другое.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".