7 добродетелей: афонские святые и старцы о вере

Высшая христианская добродетель, которая по учению святых отцов Церкви способна помочь человеку справиться с любыми испытаниями в жизни, это - вера.

Вера спасает человека от греха уныния, дает надежду и укрепляет дух. Истинная вера - это безграничное упование на Бога, так как сказано в Священном Писании: «Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет; и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф.21:21-22).

Мы подготовили подборку изречений афонских святых и старцев о добродетели веры.

Преподобный Паисий Святогорец

«Матерью безусловного доверия Богу является вера. Имея такую веру и тайно молясь, человек пожинает плоды надежды. Доверие Богу - это постоянная молитва, и в нужный час она приводит к божественным результатам».

«Великое дело - вера! Видите, и апостол Петр верою шел по волнам, но, как только вмешалась логика, стал тонуть».

«Надо иметь незлобие и простоту для того, чтобы твоя вера была незыблема. Надо, безусловно, веровать в то, что нет ничего такого, что не мог бы сделать Бог».

Святитель Григорий Палама

«Мы не можем дерзновенно высказывать веру во Христа и исповедать Его, без наличия Его силы и содействия».

Преподобный Никодим Святогорец

«Как только в душу человека войдет слава, то тут же исчезает вера. Как трагично, что человек будет вечно мучиться из-за того, что презрел закон Божий и вместо него возлюбил временную славу».

«Вера - сила, обитающая в уме и воле человека. Ум просвещается небесным светом и содержит в себе то, что Господь открывает ему».

«Вера должна быть не только правилом «как верить», но и правилом «как делать», она состоит не только в том, чтобы нам правильно верить, но и в том, чтобы нам жить согласно с верой: «вера без дел мертва» (Иак. 2:26)».

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Благодать Божия действует по вере людей… Верь, что и в наше время случаются чудеса. Потому что «Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8)».

«Когда вера настоящая, тогда она действует независимо от того, принимаешь ты лекарства или нет. И через врачей и лекарства действует Бог».

Монах Симеон Афонский

«Нет ничего ненадежнее мечты и нет ничего надежнее веры в Бога».

«Лучше умереть от счастья и с верой, чем умереть от страха и с неверием. С верой и смерть красна, а без веры - и жизнь страшна».

«Каков признак здоровой души? Вера. Каков признак больной души? Безнадежность».

«Что больше всего портит веру? Лицемерие. Что больше всего укрепляет веру? Умение не видеть чужих грехов».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".