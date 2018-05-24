Преподобный Евдоким: святой, о котором афонские монахи узнали случайно

Православная Церковь 18 октября празднует день памяти преподобного Евдокима Ватопедского.

Личность этого святого до сих пор остается окруженной загадками, так как о его жизни и делах ничего не известно. Предание хранит только рассказ о том, как произошло обретение мощей преподобного. Случилось это в 1841 году, когда монахи афонского монастыря Ватопед приводили в порядок братскую усыпальницу.

Неожиданно кровля обвалилась, завалив один из углов усыпальницы. Иноки принялись расчищать заваленный угол и вдруг почувствовали чудесное благоухание. Освободив усыпальницу от осколков, монахи обнаружили человеческий скелет, окутанный матерчатым хитоном. Скелет находился в коленопреклоненной позе, руки были смиренно сложены на груди и держали образ Пресвятой Богородицы.

Монахи пришли в удивление, хранили глубокое молчание и поняли, что нашли мощи святого. Архиепископ Хрисанф, обращаясь к митрополиту Григорию и братии сказал: «Самые кости наши, по разрешении от плоти, отдают земле некую дань зловонием, а сии мощи неизвестного нам угодника Божия источают райское благоухание. Из этого не следует ли заключить то, что Дух Божий, как при жизни обитал в сем угоднике, так точно и по смерти не оставил его. Итак, прославим Бога, дивного во святых Своих и почтим святого Его угодника».

Благоухающие останки неизвестного на тот момент преподобного, монахи перенесли в храм. Братия назвала преподобного Евдокимом и решила, что если святой не желает быть прославленным под этим именем, то явится монахам и сам назовется.

Но оставалось загадкой как именно мощи святого попали в усыпальницу, ведь почившего монаха сначала предают земле, а в усыпальницу полагают одни лишь кости. По одной из версий, которая представляется самой правдоподобной, преподобный Евдоким предвидел час своей смерти, поэтому никому ничего не сказал: взял икону Богородицы, укрылся в отдаленном месте усыпальницы и тихо, и смиренно отошел ко Господу.

Мощи преподобного Евдокима прославились чудотворными исцелениями. По молитвам к святому исцелился один из монахов Святой Горы, который страдал чахоткой и был при смерти. Другой инок - Гавриил, также был исцелен по молитвам к святому и в благодарность за обретенное здоровье украсил честную главу преподобного Евдокима серебряной ракой.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".