Чудотворная лоза из Афона, которая помогает обрести детей бездетным супругам

Осень - традиционное время сбора урожая винограда, в том числе, и на Афоне. В одной из обителей Святой Горы растет виноградная лоза, которая, согласно отзывам паломников, помогает бездетным парам обрести детей.

Эта виноградная лоза растет в обители Хиландар. Ее ствол выходит из гробницы Симеона Мироточивого (Стефана Немани) и обвивает стену соборного храма.

Преподобный Симеон был ревностным защитником православной веры. Святой воздвиг на своей родине в Сербии и по всему миру множество храмов, а также основал монастырь Хиландар на Афоне. Преподобный отошел ко Господу в 86 лет. Спустя 7 лет после кончины святого, его сын святитель Савва явился в Хиландар, чтобы забрать мощи своего отца в Сербию.

Узнав об этом, братия монастыря была безутешной, но преподобный Симеон пришел во сне игумену обители Мефодию и повелел ему исполнить просьбу сына. Святой сказал настоятелю, что в утешение инокам, из его опустевшей гробницы вырастет виноградная лоза.

Пока виноград будет плодоносить, до тех пор на Хиландаре будет его благословение. По слову святого так и произошло. И сейчас, супруги, которым Господь не дал детей, по молитвам к преподобному Симеону с помощью лозы исцеляются от бесплодия.

В этом году чудотворная лоза дала традиционно щедрый урожай. Чтобы получить веточку лозы и несколько виноградин, православные христиане, которые живут в венчаном браке, пишут письмо в монастырь Хиландар. В письме указывают имена супругов в крещении. После чего ждать посылку придется около месяца.

Ничего платить монахам за это не требуется, необходимо только оплатить услуги почты. Вместе с посылкой обычно приходит письмо, в котором подробно описано, как супругам совершать молитвы, и вкушать виноград.

В рекомендациях братии сказано, что супругам необходимо заказать в храме молебен преподобному Симеону о даровании чад. После этого небольшую частицу лозы нужно опустить в освященную воду и принимать ее на протяжении 40 дней. Все это время пара не должна вступать в супружеские отношения. Также ежедневно нужно совершать по 50 поклонов с молитвами Иисусу Христу и Богородице.

Также в письме паре сообщат, что иноки обители Хиландар на протяжении 40 дней будут молиться Господу за страждущих.

Считается, что святыню с Афона лучше всего заказывать именно в осенний период, когда монахи только собрали новый урожай. Все дело в том, что веточки лозы и виноградинки рассылаются иноками по всему миру, и распределяются достаточно быстро.

Адрес монастыря Хиландар:

Monastere Hilandar:

63086 Karyes: Mount Athos Greece

Телефон: ‎8-10-30-23770-23129

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".