7 добродетелей: афонские святые и старцы о нестяжании

Христианская добродетель, которая помогает изжить алчность и страсть к наживе, это нестяжание. По учению святых отцов Церкви, эта добродетель проявляется, когда человек в своей жизни довольствуется лишь необходимыми вещами и предпочитает выгоде материальной - духовную.

Мы подготовили подборку советов афонских святых и старцев о том, как взрастить в душе добродетель нестяжания.

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«На самом деле, мы очень вещественные, приземленные люди, потому и молимся Богу всегда корыстно. Мы просим, чтобы Он устроил наши дела, чтобы все у нас шло хорошо в магазинах, в предприятиях, вопросах здоровья, с нашими детьми. Но мы молимся по-человечески и корыстно. Твори молитву без расчета, без скрытого корыстного умысла, не для того, чтобы что-то приобрести. И если сделаешь даже тысячу поклонов, чтобы войти в рай, это не имеет достоинства. Забудь слово - «выгода».

«Можно владеть многоэтажными домами, а в душе быть свободным от вещей и жить как нестяжатель. Но можно быть бедным, а в душе быть стяжателем. Не количество земных благ делает человека стяжателем или нестяжателем, а сердечная привязанность».

Преподобный Паисий Святогорец

«Духовная радость не приходит к тому, кто исполняет мирские похотения своего сердца. Такого человека посещает беспокойство. Духовные люди чувствуют тревогу от мирской радости. Мирская радость не постоянна, не истинна. Это временная, сиюминутная радость - радость вещественная, не духовная. Мирские радости не «заряжают» человеческую душу, а лишь засоряют ее. Ощутив духовную радость, мы не захотим радости вещественной. Мирская радость не восстанавливает, но отнимает силы духовного человека. Посади человека духовного в мирские апартаменты - он там не отдохнет. Да и человек мирской: ему будет лишь казаться, что он отдыхает, а на самом деле он будет мучиться. Внешне будет радоваться, но внутреннего удовлетворения это ему не принесет и он будет страдать».

Преподобный Силуан Афонский

«Люди прилепились душою к земным стяжаниям и потеряли любовь Божию, и потому нет мира на земле».

«Кто имеет страсть любостяжания, тот не может любить Бога и ближнего; ум и сердце такого человека заняты богатством, и нет у него духа покаяния и сокрушения о грехах, и душа его не может знать сладость мира Христова».

«Современный мир не смог построить свою жизнь так, чтобы иметь достаточный «досуг», свободное время на молитву и на духовное созерцание Божественного бытия. Причина этому - алчная страсть «иметь».

«Любовь к стяжаниям изгоняет любовь к Богу и человеку. И люди не видят этого, и не хотят понять, что из неправды этих устремлений, владеющих умами и сердцами людей, истекают бесчисленные страдания всего мира».

Преподобный Никодим Святогорец

«Сколько раз, отрекшись от Христа, ты надеялся только на свои силы и поклонялся деньгам, как идолу! Потому апостол Павел и называет любостяжание идолопоклонством. Говоря проще, ты предпочитаешь Христу какую-нибудь булавку и этим отрекаешься от Него. Потому-то и говорил Златоуст, что «есть много способов, которыми можно отречься от Христа».

Преподобный Максим Грек

«Многостяжание же всегда сопряжено с лихоимством и неправдою, и по большей части найдешь в нем большое бесчеловечье».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".