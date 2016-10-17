Предстоятель УПЦ поздравил иеромонаха Евлогия с избранием игуменом Пантелеимоновского монастыря на Афоне

Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил иеромонаха Евлогия с избранием игуменом Русского Свято-Пантелеимоновского монастыря на Афоне.

Об этом сообщает сайт БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" со ссылкой на официальный сайт УПЦ.

"Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Евлогий! Сердечно поздравляю тебя с избранием игуменом Русского Свято-Пантелеимоновского монастыря на Афоне. Божественная любовь возложила на тебя ответственное послушание быть пастырем для вашей Святой Обители, носить немощи немощных и побеждать терпением человеческие недостатки. Об этом легко говорить, но трудно исполнять. Пусть благодать Святого Духа укрепляет твою любовь к братии и дает силы для несения этого трудного и ответственного Креста. С любовью во Христе, Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви", - передал в поздравлении Блаженнейший Онуфрий.