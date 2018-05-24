7 добродетелей: афонские святые и старцы о кротости

Действенным лекарством от гнева, которое действенно борется с ним, по учению святых отцов Церкви является кротость. Это особая добродетель, которая достигается терпением, смирением и беззлобием. Истинно кроткий человек способен молиться о ближнем, даже когда терпит от него обиды и оскорбления.

Преподобный Паисий Святогорец

«Смиренный человек кроток. Но это не значит, что кто кроток, тот и смирен. В кротости должно быть и смирение, потому что если его нет, то человек может внешне казаться кротким, но внутри быть исполнен гордости и говорить о других: «Они ненормальные, нечего на них и внимание обращать, пусть себе говорят!» Как тот монах, которого отцы никогда не видели разгневанным и который никогда не отвечал, если ему досаждали. Поэтому однажды его спросили: «Какой помысел он всегда имеет в сердце своем, что, подвергаясь оскорблениям или перенося от кого-либо обиду, он показывает такое долготерпение?» На что тот отвечал: «Мне ли обращать внимание на их недостатки… Это лающие псы». То есть он презирал других».

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Без насилия над собой, с кротостью предайся в руки Божии, и Он придет и умилостивится над твоей душой».

«Будем иметь любовь, кротость, мир! Так мы поможем своему ближнему, когда он охвачен злом. Пример наш испускает для другого человека таинственное излучение не только тогда, когда человек находится рядом, но и когда его нет! Будем учиться таким образом передавать свое доброе расположение».

«Самая лучшая миссионерская работа - это добрый пример, наша любовь, наша кротость».

«Образование - великая вещь, когда сочетается с кротостью, приветливостью и любовью. Это так при любых обстоятельствах».

«Что тебе лучше? Быть кротким, смиренным, спокойным, мирным, иметь в себе любовь или быть нервным, унылым и со всеми ссориться, наносить раны другим? Конечно, любовь выше. Наша религия имеет все эти блага и является истиной».

Преподобный Никодим Святогорец

«Добром и любовью можешь многих сделать кроткими. Если человек имеет доброе произволение, быстро можешь заставить его исправиться, стать ангелом Божиим».

«Никогда не видел я, чтобы совершилось исправление с помощью гнева, но всегда - с помощью любви. Тогда и вразумляемый жертвует собой. Поэтому так и поступайте. Возьми пример с самого себя: когда ты становишься кротким? От оскорблений? Или благодаря любви?»

«Божественные дарования человеколюбивого Бога, то есть смирение, кротость, воздержание и прочее возбуждают божественное чувство, когда в нас приводятся в действие божественной благодатью. Они, в общем, без действия божественной благодати суть просто добродетели. И мы их храним ради заповеди Господа, для исцеления наших страстей. И прежде чем получим благодать, мы постоянно изменяемся в отношении смирения и самомнения, любви и ненависти, воздержания и многоядения, кротости и гнева, долготерпения и ярости».

Схиархимандрит Кирик Афонский

«Потребно иметь дух кротости и сострадания к ближнему, так как и на Страшном Суде главным образом об этих основных добродетелях спросят нас по словам Спасителя: «научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем и обрящете покой душам вашим» (Мф.11:29)».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".