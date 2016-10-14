Исследователи Афона подарят иконы со Святой Горы за лучшие рассказы на тему "Богородица в моей жизни" (конкурс)

Каждый православный христианин любит и почитает образ Богоматери, кому-то она помогала в тяжелой жизненной ситуации, кого-то исцеляла или подсказывала верный путь, с кем-то случались настоящие чудеса.

"Мы очень хотим, чтобы об этих чудесах и благих историях узнал весь мир. Если вам есть чем поделиться, если вас переполняют чувства и эмоции, присоединяйтесь к нам. В честь Великого праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии с 14 октября по 14 ноября Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» проводит конкурс «Пресвятая Богородица в моей жизни»", - сообщают организаторы.

Для участия в конкурсе вам необходимо подписаться на страницу Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», поделиться этим постом и поведать свою историю (также можно приложить фото), оставив ее на стене или в личных сообщениях страницы.

Все истории будут опубликованы от имени страницы Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Три истории, которые получат наибольшее количество «лайков» от читателей страницы, станут победителями и получат в дар иконы Богородицы со Святой Горы Афон.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

Правила проведения конкурса «Богородица в моей жизни»

14 октября 2016 года

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила (далее – «Правила») определяют порядок проведения конкурса, условия участия в конкурсе, механику голосования и другие необходимые условия.

1.2. Организатором открытого конкурса «Богородица в моей жизни» (далее — «Конкурс») является Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» (далее по тексту - «Организатор»). Место нахождения и почтовый адрес Организатора: 01001, Украина, г. Киев, ул. Трехсвтяительская, 13, офис 16.

1.3. Конкурс не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.

1.4. В конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей.

1.5. Настоящие Правила проведения Конкурса опубликованы в официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о Конкурсе. Обновлённая информация своевременно размещается на официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/.

1.6. Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами проведения Конкурса.

2. Условия участия в Конкурсе

2.1. Конкурс проводится на территории Украины. К участию в Конкурсе допускается любой дееспособный гражданин, проживающий на территории Украины и достигший совершеннолетнего возраста (далее «Участник»).

2.2. Принимая участие в Конкурсе, Участники подтверждают своё согласие с настоящими Правилами проведения Конкурса и со всеми условиями участия в Конкурсе, с публикацией данных своего аккаунта социальной сети Facebook на официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/.

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо:

2.4 Отметить «нравится» на официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/;

2.5 Выполнить конкурсное задание и разместить результат его выполнения в комментарии к посту Конкурса.

3. Сроки проведения конкурса

3.1. Период проведения Конкурса: с 14.10.2016 г. по 25.11.2016 г. включительно (далее – «Общий период проведения Конкурса»), включающий в себя следующие сроки:

3.1.1. С 14.10.2016 г. по 14.11.2016 г.– период проведения Конкурса (далее – Период проведения Конкурса);

3.1.2. С 15.11.2016 г. по 20.11.2016 г. – период определения победителей Конкурса

3.1.2. С 21.11.2016 г. по 25.11.2016 г. - период вручения призов победителям Конкурса (в эти сроки будет определен день вручения призов).

4. Механика проведения конкурса

4.1. На официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/ 14.10.2016 г., с 9.00 по киевскому времени, публикуется пост, содержащий конкурсное задание. В посте участникам Конкурса предлагается в свободной форме написать историю о том, как образ Богородицы появился в его жизни или повлиял на его жизнь, и опубликовать эту информацию на официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/ в разделах «написать на стене» или «отправить в сообщениях». В ходе конкурса Организатор, будет отслеживать истории, выложенные в указанных местах страницы, публиковать их от имени страницы и оценивать, сколько «лайков» получила каждая из них. Три участника, чьи истории получат наибольшее количество «лайков», получает приз. Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится по такому графику:

С 15.11.2016 г. по 20.11.2016 г. – период определения победителей Конкурса.

С 21.11.2016 г. по 25.11.2016 г. - период вручения призов победителям Конкурса (в эти сроки будет определен день вручения призов).

5. Призовой фонд конкурса

5.1. Призовой фонд Конкурса составляют следующие подарки: Икона Богородицы со Святой Горы Афон каждому из трех победителей.

6. Определение победителей

6.1.В указанные сроки (с 15.11.2016 г. по 20.11.2016 г. – период определения победителей Конкурса, с 21.11.2016 г. по 25.11.2016 г. - период вручения призов победителям Конкурса – в эти сроки будет определен день вручения призов) Организатор отберет участников, чьи истории, отвечающие условиям конкурса, получили больше «лайков», и объявляет их победителями.

6.2.Итоги Конкурса и имя Победителя публикуются на официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/ 21.11.2016 г. Организатор уведомляет участника Конкурса о его победе в Конкурсе путем публикации соответствующего информационного сообщения на официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/.

6.3.Организатор связывается с Победителем посредством электронной почты или путем обмена сообщениями на сайте www.facebook.com. Победитель обязан предоставить все необходимые для получения Приза данные, а именно: ФИО, город проживания, дату рождения, номер гражданского паспорта, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Приз отправляется победителю на указанный им адрес или вручается по определенному адресу.

6.4.Указанный выше Приз не может быть выдан в денежном эквиваленте и обмену и возврату не подлежит.

6.5.Организатор не несёт ответственности за технические сбои в работе оборудования Участников, сбои в работе Интернет канала, задержки в обработке запросов приложением Конкурса, возможные проблемы в работе серверов Facebook.

7.В случае отказа Победителя от приза Организатор оставляет за собой право принять решение о дальнейшем использовании приза без какой-либо компенсации Победителю. Также если по независящим от Организатора причинам приз не был востребован Победителем, в том числе по уважительной причине, последний теряет право требования такого Приза после «1» декабря 2016 года.

8.Организатор вправе внести любые изменения в правила проведения Конкурса, надлежащим образом уведомив об этом участников.

9.Организатор оставляет за собой право опубликовать на официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/ ФИО, фотографию и ссылку на аккаунт в социальной сети Facebook Победителя конкурса в рекламных целях и в целях извещения о победе о Конкурсе. Принимая условия Конкурса, участники тем самым дают свое согласие на публикацию фотографий с их изображениями в указанных целях в случае, если они будут признаны Победителями.

10.Участники Конкурса, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим дают согласие Организатору, а также его аффилированным и/или уполномоченным лицам, на обработку своих персональных данных, предоставляемых Организатору в связи с проведением Конкурса, любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, уточнение, изменение, электронное копирование, извлечение, использование, передачу, обезличивание, трансграничную передачу, блокирование, удаление, уничтожение, для целей проведения Конкурса и выполнения связанных с ним требований законодательства. Данное согласие является конкретным, информированным и сознательным.

11.Организатор свяжется с Участниками Конкурса в течение 24 часов после момента публикации имен Победителей на официальной странице Организатора в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/athos.ukraine/. Организатор не несет ответственности в случае невозможности связаться с победителем Конкурса вследствие неверно указанных победителем своих контактных данных.

12.Организатор вправе снять участника с Конкурса при выявлении обстоятельств, которые, по мнению Организатора, свидетельствуют о возможном несоблюдении правил Конкурса.

13.Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не возмещает никакие потери и ущерб участникам Конкурса, связанные с участием в Конкурсе.

14.Организатор имеет право отказать победителю в предоставлении приза, если победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил Правила проведения Конкурса.

15. Прочие Условия

15.1.Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, будут считаться окончательными, и распространяться на всех участников.

15.2.Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

15.3.Организатор не несет ответственности за:

•Неполучение, в т.ч. в установленный срок от участников писем и / или документов, необходимых для получения приза Конкурса, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора;

•Сообщение участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных в соответствии с настоящими Правилами.

•Ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, и/или каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора;

•Неисполнение/несвоевременное исполнение участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

•Участники Конкурса обязаны соблюдать Правила Конкурса. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие с Правилами Конкурса. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения Конкурса.

Победители Конкурса самостоятельно несут ответственность по оплате налогов и иных платежей, которые могут быть связаны с полученными призами и которые установлены действующим законодательством Украины. При этом в случаях установленным действующим законодательством Украины, Организатор уведомляет налоговые органы о Победителях и Призерах Конкурса.