Покров на Афоне: чудеса явления Богородицы на Святой Горе в Пантелеимоновом монастыре

Православный мир 14 октября отмечает большой церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

Рассказывая об истории праздника в БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" отметили, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы, является престольным праздником Свято-Пантелеимонового монастыря на Афоне.

"В 910 году, когда Константинополь осадили полчища варваров, единственным прибежищем жителей города стал Влахернский храм, где находилась риза Пресвятой Богородицы, Ее пояс и головной покров. Когда жителям Константинополя уже стало казаться, что стены города не устоят, святой Андрей Христа ради юродивый, находившийся в храме вместе со своим учеником Епифанием, увидел Богородицу, которая вместе с жителями молилась о спасении города. Божия Матерь стояла в окружении сонма ангелов, а вместе с ней были Иоанн Креститель и святой апостол Иоанн Богослов. Пречистая сняла со Своей головы Покров и распростерла его над всеми молящимися в храме, защитив Константинополь от падения и разорения. «Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?», - восклицал святой Андрей, обращаясь к ученику. «Вижу, святой отче, и ужасаюся», - говорил Епифаний", - рассказали исследователи Афона.

На Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре, по сложившейся традиции, в этот день совершается всенощное бдение, а перед его началом мощи покровителей обители - великомученика Пантелеимона и преподобного Силуана Афонского, торжественно переносят в соборную церковь Покрова Божией Матери. Этот храм еще называют Чудотворным, ведь согласно церковному преданию, здесь было два явления Богородицы инокам обители: в 1862 и 1863 году. По сохранившимся свидетельствам очевидцев, именно в эти годы Божью Матерь в день Покрова видели многочисленные молящиеся в церкви с распростертым над головами верующих Омофором. В частности, воспоминания о чудесных явлениях были отражены в дневниках монахов монастыря.

Вот как пишет о явлении Богородицы в 1863 году иеросхимонах Иероним (Соломенцов).

«На праздник Покрова 1863 г., во время бдения, Матерь Божия была в нашем соборе и во все время величания Ея, стояла при местной иконе Покрова. Владычица держала Омофор и внимала прославлению Ея и молитвам и, конечно, Сама молилась о величающих Ее и молящихся к Ней! Ее открыто видел один из братий, (я говорю один, но, без сомнения, видели другие достойные, о которых трудно узнать, ибо все подобные видения и откровения утаиваются по смиренномудрию); другие же испытывали Ея присутствие внутренним благодатным утешением; а прочие, более слабые духовными силами, осенение Владычицы ощущали над собою в том, что все бдение (12 часов) простояли легко, и какая-то неземная радость наполняла сердце их», - вспоминает инок.

Встреча праздника в монастыре предваряется десятидневным предпразднетством, во время которого братия монастыря после вечерней службы совершает особые молебные каноны Богородице, а на повечерии поются акафисты Покрову.

В эти дни в Пантелеимонов монастырь приезжает множество паломников из Украины, Белоруссии, России, Молдавии и Греции, чтобы поклониться мощам святых.

Храмы, посвященные Покрову Богородицы, есть в афонском монастыре Хиландар, Андреевском скиту, а также в скиту святого Дмитрия при монастыре Святого Павла.