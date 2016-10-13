В Киеве состоялся допремьерный показ фильма о Паисии Величковском - впечатления киевлян

В столичном Доме Кино состоялся допремьерный показ документально-просветительского фильма об уроженце Полтавы, афонском подвижнике XVIII века преподобном Паисии Величковском: «Величковский: путь над временем».

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», показ фильма состоялся в рамках XIV международного фестиваля православного кино «Покров».

Чтобы донести зрителям атмосферу и дух эпохи, в которую жил и трудился Паисий Величковский, создатели фильма отсняли уникальный материал на Афоне в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту. В Румынии съемочная группа побывала в Драгомирне, Секуле и Нямце - монастырях, где преподобный Паисий Величковский был игуменом. Финальный этап съемок прошел в Киево-Печерской лавре.

После премьеры зрители поделились своими впечатлениями о фильме.

«У меня очень приятные впечатления о фильме, потому что он совпадает с моим мировоззрением. После просмотра фильма задумался о том, что сначала нужно задавать себе вопросы о жизни, и пока ты можешь - отвечать на них. Но когда упираешься в «потолок», нужно находить единомышленников, которые могут давать тебе новые идеи и вместе становиться сильнее», - рассказал один из присутствующих на просмотре зрителей Иван Иващенко.

Также он отметил, что тема возрождения Паисием Величковским общежительного уклада в монастырях Афона и Румынии, которая была поднята в фильме, учит современных христиан находить между собой общий язык.

Переселенка из Донбасса Юлия Чубарь отметила, что просмотр фильма ее очень впечатлил.

"Я считаю, что фильм вышел очень удачным и интересным. Режиссер раскрыл личность старца Паисия - не только как святого, но и как земного человека, со своими духовными поисками и внутренними переживаниями. Но больше всего меня поразили съемки Афона. Ведь женщины не могут попасть на Святую Гору, но благодаря фильму, я как будто сама присутствовала на богослужениях в монастырях, прикоснулась к традициям Афона, увидела архитектуру древних обителей. Благодаря фильму отключаешься от мирской жизни и проживаешь этот час, приблизившись к чему-то действительно великому", - поделилась Юлия Чубарь.

В свою очередь, один из зрителей Александр Чехонацкий отметил, что фильм способен вызвать эмоции, что, по его словам, редкость для современного кинематографа.

"При просмотре фильма я вдруг поймал себя на мысли, что проникаюсь состраданием к Величковскому. Оказывается преподобный долгое время искал духовника, но не мог его найти. Вместе с тем, Бог распорядился так, что Величковский сам стал духовником для тысяч монахов и мирян, которые шли к нему в келью за советом и поддержкой. Эта немного грустная, но выразительная деталь еще раз подчеркивает, что человек, который полностью доверяет свою жизнь Господу и не ропщет, будет высоко вознагражден. Замечательно, что сейчас еще снимаются фильмы, которые способны вызывать такие живые эмоции", - отметил Александр Чехонацкий.

«Фильм на пять с плюсом. Раньше я мало что знала о преподобном, но оказывается это был очень талантливый человек, который посвятил свою жизнь другим людям и был невероятно силен духом», - рассказала киевлянка Мария Андросюк.

Также одна из зрительниц Ольга Волошко отметила, что просмотр фильма побудил ее к изучению жизни подвижника.

«У меня возникло желание прийти домой и прочесть еще больше об этом великом подвижнике, о котором слышали, но мало что знаем. Я благодарна авторам и создателям этого фильма, которые собрали так много интересного материала. А виды Святой Горы Афон и Румынии в фильме - это вообще отдельная тема, операторская работа на высоком уровне», - подчеркнула Ольга Волошко.

Преподобный Паисий Величковский - православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдавии. Паисий Величковский известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка. В частности, он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян. Величковский - один из тех, кто возродил забытые традиции монашеской жизни - старчества, общежительного монашества и Иисусовой молитвы.

В июне этого года на Афоне, неподалеку от монастыря Пантократор, группой исследователей БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» была найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец - преподобный Паисий Величковский.