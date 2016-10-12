Тимофей Есфигменский - афонский святой, который стал мусульманином, но погиб за веру в Христа

Преподобномученик Тимофей Есфигменский, день памяти которого отмечается в октябре, родился во Фракийской области в селении Параора (территория современной Турции), в миру получил имя Триандафил.

Достигнув совершеннолетнего возраста, Триандафил сочетался браком, в котором у него родились две дочери. Его законную жену силой забрал один из мусульман, и обратив в свою веру, отправил в гарем.

Но жена Триандафила не желала быть мусульманкой, она раскаялась и пожелала вновь стать христианкой.

Чтобы вырваться из гарема, она предложила законному мужу притворно принять мусульманство и после этого на суде потребовать отдать ее обратно, так как самостоятельно уйти от похитителя она не могла.

Преподобный исполнил желание своей жены и стал магометанином, но как только вернул ее обратно, отправился на Афон, чтобы раскаяться в грехе, а жена его подвизалась в женском монастыре в Кидонии.

На Святой Горе преподобный подвизался в лавре преподобного Афанасия Афонского и принял монашеский постриг с именем Тимофей. 7 лет монах прилежно исполнял монастырские послушания, но грех отступления от Христа не давал ему покоя. Святой Тимофей решил, что для того, чтобы получить прощение, он должен открыто проповедовать Христа перед мусульманами и принять мученический венец. Для этого он перешел в монастырь Есфигмен, был пострижен в схиму и стал готовиться к страданиям за веру.

Преподобный Тимофей вместе с иеромонахом Евфимием, который также пожелал пострадать за Христа, отправился в селение Кисани, чтобы встретиться с христианами, которые отступили от веры и стали мусульманами.

В доме у одного местного жителя, который ранее был христианином, преподобный Тимофей стал проповедовать Христа и призывать вернуться в Церковь. Но отступник не послушался святого и донес на Тимофея и Евфимия судье, который распорядился привести монахов на суд. Там иноки продолжали обличать отступников, и разгневанный судья приказал связать монахов и отправить в Адрианаполь.

В Адрианаполе мучеников посадили в темницу: Евфимия пытали, а Тимофею судьи объявили, что если через месяц он не примет магометанство, то будет казнен. В это же время в Адрианаполь прибыл старец Герман, который готовил святого Агафангела к подвигу мученичества за Христа. Старец пробрался в темницу к Тимофею и Евфимию и тайно исповедал и причастил страстотерпцев.

Через месяц Тимофея снова привели на суд, но видя непреклонность преподобного и нежелание принимать мусульманскую веру, палачи отсекли ему голову, и вместе с телом бросили в реку. За большие деньги старец Герман выкупил у палачей окровавленные одежды преподобного и отправился с ними на Святую Гору. На Афоне братия Есфигменского монастыря встретила одежду страстотерпца крестным ходом и положила ее в ковчег вместе с одеждами святого Агафангела.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".