7 добродетелей: афонские святые и старцы о целомудрии

Добродетель, которая противостоит греху блуда, по учению святых отцов Церкви - целомудрие.

Под целомудрием следует понимать не только телесную чистоту, но и непорочность помыслов, так как сказано в Священном Писании: «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28).

Мы подготовили подборку советов афонских святых и старцев о том, как взрастить в душе добродетель целомудрия.

Преподобный Иосиф Исихаст

«Не могу вам описать вам, как любит наша Пресвятая целомудрие и чистоту. Поскольку Она - Единая Чистая Дева, то и всех таковых нас любит и желает. Нет другой жертвы, более благоуханной перед Богом, чем чистота тела, которая приобретается кровью и страшным подвигом. Поэтому понуждайте себя, очищая душу и тело; совершенно не принимайте нечистых помыслов».

«Итак, не ищи другого способа приблизиться к Богу. Только от всей твоей души возлюби Его. Тогда не будешь заботиться о своем теле, а будешь мучить его, чтобы победить страсти. А силу для этого дарует тебе Он. И чем больше ты очищаешься от страстей, тем больше умиротворяешься, и целомудрствуешь, и постигаешь Бога».

Схиархимандрит Кирик Афонский

«Слово целомудрие по смыслу святых древних отцов означает не частную добродетель какую-либо, а трезвение во всей жизни и деятельности человека, когда он хранит себя от всякого дела, слова и помышления, неугодного Богу».

«Во всех делах твоих, да предваряют у тебя телесное целомудрие и чистота совести, так как без них суетно пред Богом всякое дело».

Преподобный Паисий Святогорец

«Сегодня приходили студентки и просили меня: «Помолитесь, Геронда, чтобы мы сдали экзамены». А я им на это ответил: «Буду молиться, чтобы вы сдали экзамены на целомудрие. Это самое основное. После этого можно расставить по местам и все остальное». Правильно я им сказал или нет? Да, если сегодня на лицах юных видны скромность, целомудрие, то это великое дело. Весьма великое дело!»

«Какие же несчастные искалеченные девушки подчас ко мне приходят! Они беспорядочно живут в грехе с молодыми людьми, не понимая, что цели, которые те преследуют, нечисты. И таким образом несчастные становятся калеками. "Что мне делать, отче?" - спрашивают они меня. "Владелец кабака, - отвечаю я им, - хотя и водит дружбу с пьяницей, но дочь свою за него замуж не выдает. Прекратите греховные связи. Если те, с кем вы грешите, вас действительно любят, то они оценят это должным образом. Если же они вас оставят, то это будет значить, что они вас не любят, и вы не будете зря тратить время».

Святитель Григорий Палама

«От праздного воззрения на телесную красоту, человек нагло предается и всем противоестественным мерзостям. Итак, ты исторгай из себя горькие корни, чтоб не принесли они смертоносных плодов, но возрасти плод целомудрия и святыни».

Преподобный Максим Грек

«Возлюби же худость риз и брашен, и священное бдение - матерь целомудрия».

Монах Симеон Афонский

«Что можно редко встретить? Чистую Любовь. Что невозможно вернуть? Целомудрие».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".