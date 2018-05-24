7 добродетелей: афонские святые и старцы о воздержании

По учению святых отцов Церкви, добродетель, которая помогает человеку справиться со страстью чревоугодия это воздержание. Под воздержанием понимается самоконтроль и способность человека усмирять свои страсти и греховные побуждения.

Воздержание одна из важнейших христианских добродетелей, так как учит человека владеть своим духом, ведь как сказано в Священном Писании: «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим» (Прит.25:28).

Мы подготовили подборку высказываний афонских святых и старцев о воздержании.

Преподобный Паисий Святогорец

«Конечно, воздерживаться нужно, имея в виду высшую духовную цель. Если человек воздерживается, чтобы избавиться от вредных для здоровья жиров, то он заботится о благе своей плоти».

«Один человек, посетив монастырь, делился со мной впечатлениями: «Я был в монастыре, где монахи так запостились, что заболели. Бурдюки с маслом у них совсем не тронуты. Вот до чего, отче, доводит пост и бдения!». Что ты тут скажешь? Такие люди не хотят ничего лишиться. Они съедают свой обед, свои фрукты и свои пирожные, а потом, желая себя оправдать, начинают обвинять других - тех, которые совершают аскетический подвиг. Такие люди не чувствовали той духовной радости, которую дает аскеза, воздержание».

«Когда человек радуется, что не ест ради любви Христовой, тогда он по-настоящему питается. Если он ради любви Христовой предпочитает невкусное вкусному, тогда через невкусное наслаждается Христом».

Святитель Григорий Палама

«Кто воздержанием очистит свое тело, силой Божией любви сделает свою волю и свое желание опорой добродетелей, а ум в просветленно молитве отдаст Богу, тот получит и увидит в самом себе благодать, обещанную всем, кто чист сердцем».

«Человек, желающий жизни и благодати, которая в Боге и от Бога подается, пусть бежит от смертоносного невоздержания к обожествляющему посту и воздержанию, чтобы, радуясь, войти в рай».

Преподобный Никодим Святогорец

«Некоторые, соблюдая положенные посты, не отказываются, однако ж, удовлетворять желание поесть вдоволь и сладко, чем вполне уничтожается достоинство поста».

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

«Здоровая душа живет дарованиями Святого Духа, которыми являются любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание».

Преподобный Силуан Афонский

«Надо приучить себя как можно меньше кушать, но это с рассуждением, насколько позволяет твоя работа. Мера воздержания должна быть такова, чтобы после обеда хотелось молиться».

Преподобный Иосиф Исихаст

«Увы нашему окаянству! Ибо Бог вопиет к нам, чтобы мы стали Его чадами, а мы становимся сынами тьмы. Меняем на каплю меда целые века. Ради малой сласти и от наслаждения, и от славы Царствия Божия отказываемся и отпадаем. Итак, блажен тот, кто увидел эту прелесть и воздержался от наслаждения, каплей меда, взирая на тамошнее наслаждение».

«Ах, дитя мое, будь внимателен! Ибо мир сегодня очень плох. И диавол сеет лукавые помыслы, чтобы ослабело душевное усердие. Поэтому, насколько возможно, старайся быть воздержанным. Ибо от многоядения рождаются лукавство и мечтания».

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".