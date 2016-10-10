Преподобный Афанасий - афонский святой, который не боялся обличать самого императора

Православная Церковь 10 октября отмечает день памяти преподобного Афанасия Патриарха Константинопольского.

Преподобный Афанасий родился в Адрианаполе и в миру получил имя Алексий. Будучи юношей, он покинул родительский дом и удалился в Фессалоники, где в одной из монастырских обителей принял монашеский постриг с именем Акакий.

Позже монах Акакий, желая удалиться от суеты мира, отправился на Святую Гору Афон, где поступил в монастырь Эсфигмен и принял послушание трапезаря. Инок вел строгую и аскетичную жизнь и даже не имел отдельной кельи или постели, а питался лишь остатками с братской трапезы. Братия обители любила и уважала Акакия, но в этом молодой монах увидел искушение, поэтому чтобы, имея земную славу не потерять славу вечную, инок покинул Афон и уехал в Иерусалим, а после на Патрийскую гору, где долгое время подвизался в отшельничестве.

На Галантийской горе в обители блаженного Лазаря монах Акакий принял ангельский образ с именем Афанасий и стал экклесиархом. В этом монастыре он прожил 8 лет, исполняя различные монастырские послушания. Здесь на преподобного снизошло божественное откровение. Инок услышал голос Господа, который призвал его начать пастырское служение: «За то, что ты, Афанасий, любишь Меня, тебе надобно будет пасти народ Мой».

Но желание уединенной жизни не покидало преподобного Афанасия, поэтому он возвратился на Святую Гору Афон, поселился в пустоши и вел богоугодную жизнь. Нестроения, возникшие на Афоне, заставили преподобного снова уехать со Святой Горы, и вернуться на Галантийскую гору, куда к нему стекались тысячи паломников в надежде услышать мудрое пастырское слово. Беседы Афанасия были так проникновенны, что многих заставили отречься от мира.

В те времена вследствие смут и потрясений кафедра Константинопольской Церкви была без Патриарха, потому по слову императора Андроника Палеолога, на архиерейском Соборе 1289 года преподобного Афанасия избрали единогласно. Преподобный долго отрекался от патриаршего престола, желая продолжать аскетичную и уединенную жизнь, но посланники императора убедили святого взойти на кафедру Вселенской Церкви.

В своем патриаршем служении преподобный Афанасий сделал много для укрепления Православной Церкви. Патриарх обличал еретиков и не боялся говорить правду и слова истины вельможам, высоким чиновникам и даже самому императору. Такой строгий нрав нового Патриарха обозлил влиятельное духовенство, и правителю в 1293 году пришлось удалить преподобного Афанасия с патриаршей кафедры в угоду политическим интересам. Святой покорился такому решению императора и удалился на Галантийскую гору в монастырь, где подвизался еще 10 лет.

В 1303 году преподобного Афанасия вновь призывают на патриарший престол, и святой принимает управление Церковью еще на 7 лет, но снова уходит из-за начавшейся смуты.

Под конец своей земной жизни преподобный Афанасий вновь удостоился видеть Господа. Отец Небесный укорил святого за то, что он не исполнил свой долг до конца.

Тогда преподобный покаялся, облился слезами и получил прощение от Господа. Святой Афанасий предвидел свою смерть и отошел ко Господу в возрасте 100 лет.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".